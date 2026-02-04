Spotify tendrá NUEVAS FUNCIONES a las que se podrá acceder con y sin conexión a Internet; aquí los detalles

Ciudad de México.- Las letras de las canciones siempre han sido parte esencial de la forma en que los oyentes se relacionan con la música. Ahora, Spotify anunció una serie de actualizaciones que buscan fortalecer esa conexión y hacer que seguir lo que dice una canción sea más sencillo, fluido y personal para los usuarios en todo el mundo.

Una de las principales novedades es la expansión global de Lyrics Translations, una función que permite seguir una canción línea por línea sin importar el idioma en el que fue escrita o el que hable el oyente. Con esta mejora, las barreras del idioma se reducen y más personas pueden entender el mensaje detrás de cada tema.

Así se ve la nueva función de letras en Spotify

Otra actualización clave es que las letras sin conexión ya están disponibles para usuarios Premium. Esto significa que las canciones pueden leerse completas incluso en lugares sin señal, como durante un vuelo o en trayectos subterráneos, sin perder ninguna línea del contenido original.

Además, Spotify integró las letras directamente en el reproductor, donde ahora aparecen en primer plano y se desplazan en tiempo real a medida que suena la canción. Esta integración busca que las letras estén siempre en el centro de la experiencia de escucha.

Las letras también se han convertido en un contenido altamente compartido dentro de la plataforma. De hecho, la canción con la letra más enviada, subida y guardada por los usuarios es 'Heather' de Conan Gray, que supera los 893 mil compartidos, consolidándose como un referente de cómo los fans usan fragmentos de canciones para expresar emociones y momentos cotidianos.

'Rescate Musical' ofrece a los usuarios otra forma de acceder a su música sin conexión a internet y sin tener que usar datos extra.

Sin embargo, no todas las letras se comparten. En Spotify también destacan canciones cuyas letras los usuarios prefieren leer completas de forma privada.De acuerdo con las cifras de la compañía, la canción cuyas letras son más compartidas, enviadas y guardadas por los usuarios es: Heather de Conan Gray, que supera las 893 mil interacciones de este tipo. Por otro lado, existe una tendencia de consumo privado donde los usuarios prefieren leer el texto completo de la canción sin compartirlo en sus redes sociales. En esta categoría destacan los siguientes títulos:

El beneficio de la duda de Grupo Firme: 525 mil

Bobadita de GeezyDee, Kris R., Prodmonja: 449 mil

Diomedez de Blessd, GeezyDee : 426 mil

Con estas herramientas, la compañía busca fortalecer el vínculo emocional entre los artistas y su audiencia. Al integrar la lectura y el intercambio de letras como parte fundamental del ecosistema de la aplicación, Spotify se enfoca en una experiencia de usuario más personalizada y accesible, adaptándose a las dinámicas de comunicación actuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui