Zayn Malik anuncia nuevo disco, llamado 'Konnakol': ¿Qué significa esta palabra?

Hampstead Heath, Londres.- 2026 está siendo un buen año para las directioners. Tras la publicación del disco de Louis Tomlinson, 'How I Did Get Here?', el pasado mes de enero, y el anuncio del lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, 'Kiss All The Time. Disco. Ocassionally', que saldrá el próximo mes de marzo; ha llegado el momento de que Zayn Malik anuncie nuevo álbum.

El cantante británico ha acudido a las redes sociales para confirmar que su nuevo disco, el quinto álbum de estudio de su carrera en solitario, se llamará 'Konnakol' y saldrá el próximo 17 de abril. Una noticia que ha puesto muy felices a sus fans. Un disco que llega dos años después de su cuarto LP, 'ROOM UNDER THE STAIRS', que salió en 2024 y que supuso el regreso del británico a la música tras tres años sin sacar nada.

It’s official — Zayn’s upcoming single is titled ‘Die For Me’ and it’s straight fire! ???uD83DuDD25 pic.twitter.com/EUsOaSYku5 — Zayn Malik Updates (@ZaynReport) January 21, 2026

'Die for Me', el primer single

Pero no se queda ahí. Y es que el primer single de esta nueva era musical saldrá el próximo viernes 6 de febrero. Un tema que se llamará 'Die for me' (Muere por mí) y que es la presentación de este trabajo.

Una canción, que además ya ha cantado en su residencia en Las Vegas y que los fans de One Direction han investigado y creen que es un descarte del grupo.

Ha llegado ese momento otra vez, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio... Mi nuevo álbum, 'KONNAKOL', sale a la venta el 17 de abril. 'Die for Me' sale este viernes", ha escrito el cantante junto a la portada del disco.

La portada del álbum

Para la portada de este nuevo disco, Zayn Malik se ha transformado en un tigre. Una referencia visual a uno de los animales más conocidos de la India. Y es que parece que este nuevo trabajo de Zayn Malik podría ser un homenaje a esas raíces familiares de la India.

El significado de 'Konnakol'

¿Qué significa realmente 'Konnakol'? Es una técnica vocal procedente de la música carnática del sur de la India que consiste en interpretar sílabas rítmicas para reproducir patrones de percusión únicamente con la voz. Es una forma sofisticada de solfeo rítmico que permite expresar complejos compases y variaciones sin necesidad de instrumentos, y que se considera una de las bases más importantes de la tradición musical india. Aquí dejamos un ejemplo:

Zayn Malik ha elegido 'Konnakol' como título de su nuevo disco precisamente por la conexión simbólica con sus raíces y por la fuerza expresiva de esta técnica. El propio artista explicó que, aunque su definición literal se centra en crear sonidos percutivos con la voz, para él representa algo más profundo, un eco de un tiempo anterior a las palabras y una forma de reconectar con su herencia cultural.

Fuente: Tribuna del Yaqui