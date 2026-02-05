Kenia Os se prepara para su 'listening party' en el Palacio de los Deportes; estos son los detalles

Ciudad de México.- La cantante mexicana Kenia Os confirmó uno de los eventos más esperados por sus seguidores: la listening party para presentar en vivo su nuevo álbum 'K de Karma'. El encuentro, bautizado como 'K de Karma: La Escucha' se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La venta de boletos para dicho evento estará a la venta en Ticketmaster y la preventa Banamex salió este 5 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general se abrirá un día después, el 6 de febrero, en el mismo horario. Los organizadores también detallaron que las entradas podrán adquirirse bajo el esquema de tres meses sin intereses, exclusivamente con tarjetas de crédito Banamex, siempre que el monto total sea igual o superior a tres mil pesos mexicanos.

Los costos de los boletos con cargos incluidos varían según la zona, buscando ofrecer opciones para distintos presupuestos:

Pista : $750.25 pesos

: $750.25 pesos Nivel B : $651 pesos

: $651 pesos General C : (pendiente de anunciar)

: (pendiente de anunciar) Nivel D : $450 pesos

: $450 pesos Nivel E : $351 pesos

: $351 pesos PCD (personas con discapacidad): $351 pesos

Algunas zonas, como Pista y General C, son áreas de pie, mientras que otros niveles ofrecen ubicaciones con asiento.

'K de Karma: La Escucha' promete ser un momento de convivencia íntima entre Kenia Os y su comunidad de seguidores: además de escuchar el álbum por primera vez, el formato busca ofrecer una experiencia única donde la artista podría interactuar, comentar o compartir reflexiones sobre las canciones.

Kenia Os y su romance con Peso Pluma

Más allá de su nuevo proyecto musical, la cantante también ha sido tema de conversación por su vida personal. A pocos días de celebrar su aniversario, la artista habló por primera vez sobre el inicio de su relación con Peso Pluma, una historia que durante meses fue objeto de especulación entre sus fanáticas.

En una entrevista con Adela Micha, la influencer compartió el momento donde tuvo flechazo con el cantante de corridos tumbados. Esto surgió durante la grabación del videoclip 'TOMMY & PAMELA', una colaboración que llamó la atención tanto por la química entre ambos como por la discreción con la que manejaron su cercanía en un inicio.

Peso Pluma y Kenia Os iniciaron su noviazgo a principios de febrero de 2025

Durante la conversación, la intérprete de 'Kitty' recordó que el primer acercamiento ocurrió en un entorno estrictamente profesional.

Cuando estábamos grabando el video, casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos, y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa", relató.

Según mencionó, uno de los momentos más significativos se dio al finalizar la grabación, cuando Peso Pluma le confesó el impacto que ella había tenido en él. De acuerdo con la cantante, el intérprete le dijo:

Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y esto a mí no me pasa".

Ese intercambio marcó un antes y un después en la relación entre ambos.

Tras el rodaje y al terminar sus respectivas relaciones pasadas, comenzaron a interactuar en redes sociales. El cantante fue persistente con el coqueteo hasta que acordaron conocerse fuera del ámbito laboral. La pareja consolidó su relación y se hizo pública, siendo captados juntos formalmente a inicios de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui