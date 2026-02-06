Escándalo familiar: Maribel Guardia protege a José Manuel Figueroa tras audio que lo señala de abuso

Ciudad de México. - Tras las polémicas declaraciones de la actriz y cantante mexicana Imelda Tuñón, que supuestamente realizó en un audio filtrado, en el que, mediante una llamada telefónica con otra persona, acusa directamente a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa, y no se queda ahí, ya que incluso señala a la propia Maribel Guardia de guardar silencio para proteger al cantante, se desató un nuevo conflicto que ha acaparado la atención del público.

A raíz de lo anterior, poco después, como te informamos en TRIBUNA, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado reveló que el músico ya está atendiendo el asunto con sus abogados. En lo que sea una cosa u otra, finalmente, hace una hora, la actriz de Televisa rompió el silencio y abordó el tema, entre otros relacionados con su exnuera, a través de un comunicado bastante extenso que publicó en su perfil de Instagram.

Maribel Guardia pide respeto

En primera instancia, menciona que a ellos —refiriéndose probablemente a ella y a su esposo Marco Chacón— los han calumniado de diversas maneras durante todo este tiempo, pero aclara que no pide respeto para ellos, sino que se respete la memoria de su hijo fallecido y que no involucren "con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba" a José Manuel Figueroa.

Comunicado

Asimismo, aprovechó para dejar en claro que solo desea lo mejor para su nieto, quien necesita crecer sin conflictos y que no disfruta estar en constante controversia con Tuñón: "Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera y aclaro, una vez más: 'NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO', pero sí protegerlo", concluyó la presentadora, de 66 años de edad.

En los comentarios recibió apoyo del periodista de espectáculos Alex Kaffie, algunos familiares, fans y hasta de Joana Marcelia Figueroa, hija del popular cantante Joan Sebastian, quien escribió: "Todos contigo", respaldando a su excuñada. Cabe destacar que Imelda Tuñón no ha respondido a estos nuevos señalamientos, en los que Guardia reitera que la actriz de teatro no está bien y que ciertos periodistas solo se aprovechan de su situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui