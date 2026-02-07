Luto: Sobrino de Edith Márquez confirma la muerte de su padre días después de perder a su madre

Ciudad de México.- Si un duelo ya es bastante difícil de sobrellevar, con mayor razón lo es enfrentar dos con apenas días de diferencia. Así le sucedió a José Camar, sobrino de Edith Márquez, quien días atrás había anunciado el fallecimiento de su madre, Lily Márquez, hecho que vistió de luto a toda su familia, amigos y seguidores, y por supuesto también a su tía, quien le dedicó unas palabras de despedida a su hermana.

Antes que nada, en lo que respecta a la partida de su madre, esta ocurrió a raíz de una intensa batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que derivó en metástasis en huesos y médula ósea. Su hijo publicó el 4 de febrero de 2026 una extensa despedida, acompañada de numerosas fotografías y videos que documentaron el duro proceso que atravesó durante toda su enfermedad la mujer que le dio la vida y a quien ahora tuvo que decirle adiós.

Murió su padre

Sin embargo, fue ayer cuando sorprendió a su comunidad de Instagram, luego de que el joven actor y modelo confirmara que su padre también había fallecido. "Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe. Eres un éxito y siempre lo serás, triunfaste en esta vida", comenzó el mensaje, el cual acompañó con varias fotografías junto a su progenitor a lo largo de su crecimiento.

Padre e hijo

Cabe destacar que sobre este nuevo deceso no se ha pronunciado la intérprete de Me nace del corazón y Ya no vuelvo a molestarte; sin embargo, quienes sí lo han hecho son seguidores del influencer y figuras del espectáculo, como la activista trans y actriz mexicana Victoria Volkóva. Es importante señalar que, en este caso en específico, se desconoce por completo la causa de su fallecimiento.

"Te agradezco por tanto, por todo y por darme la vida. Gracias por ser mi padre y por cuidarme siempre. Sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba juntos. Qué sueño. Te amo, papá. Vuela alto, guía mi camino como siempre", expresó, recordando momentos compartidos, como cuando acudían a comer a su restaurante favorito, e incluso invitándolo a hacerlo nuevamente en otra vida.

