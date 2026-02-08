"Eso no se inventa. Eso se vive": Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa tras dichos de Imelda Tuñón

Ciudad de México. - Este próximo 9 de febrero de 2026 se cumplen dos años y diez meses del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la reconocida actriz, cantante y bailarina Maribel Guardia. En esta ocasión, como cada año, la artista le dedicó unas palabras al joven que perdió la vida el 9 de abril de 2023, oficialmente a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

De hecho, como te hemos informado en TRIBUNA, en fechas recientes la estrella de Televisa no la ha pasado nada bien debido a las últimas declaraciones realizadas por su exnuera Imelda Tuñón, quien acusó a José Manuel Figueroa de abusar de su propio hermano. No pasó mucho tiempo para que Maribel se pronunciara sobre el asunto mediante un extenso mensaje que publicó en Instagram, en el cual defendió al intérprete de Expulsado del paraíso.

En medio del escándalo mediático recuerda a su hijo

Al inicio del texto, la mujer que participó en importantes obras de teatro como Lagunilla mi barrio dejó en claro que no deseaba responder más al "ruido", ya que su único objetivo era honrar la memoria de su primogénito. Más adelante lo describió como una persona inteligente y "defensor de las causas perdidas". Asimismo, mencionó que, aunque luchó contra una difícil enfermedad como son las adicciones, jamás se rindió.

Historia de Imelda Tuñón

"Por eso, aunque solo tenía cinco años cuando partiste, guarda en su corazoncito recuerdos sublimes tuyos y platica con lujo de detalles momentos preciosos que grabaste con amor en sus recuerdos. Eso no se inventa. Eso se vive", puntualizó Guardia, definiendo al músico como un excelente padre. "No fuiste perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero fuiste genuino, sensible y capaz de amar con el alma", aseveró.

En lo que respecta a Imelda, hace unas horas subió una historia relacionada con el próximo 8 de marzo, fecha en la que los colectivos feministas salen a marchar para exigir sus derechos. No hay que olvidar que, en una reciente entrevista con Edén Dorantes, la famosa contó que dicho movimiento la ha respaldado y cree en su versión, así como también en su lucha contra Marco Chacón, tras la filtración de un video en el que se le ve autolesionándose y que presuntamente habría sido grabado por Julián Figueroa.

Fuente: Tribuna del Yaqui