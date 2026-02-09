Certificado de defunción revela cómo murió Catherine O’Hara, actriz de 'Mi Pobre Angelito'

Los Ángeles, Estados Unidos. - El pasado 30 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento de Hollywood se vistió de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz Catherine O’Hara, a quien la gran mayoría de los fanáticos recuerdan por dar vida a la madre del personaje de Macaulay Culkin en la película Home Alone. Sin embargo, después de varios días finalmente se dio a conocer qué fue lo que le quitó la vida a esta talentosa artista, quien aún tenía un largo camino por recorrer en la industria.

De acuerdo con información difundida por el medio TMZ, su certificado de defunción reveló que la causa subyacente de su fallecimiento fue cáncer rectal, aunque el motivo directo que provocó su muerte fue una embolia pulmonar. En el mismo documento se detalló que la celebridad fue cremada y posteriormente sus restos fueron entregados a su esposo desde 1992, el diseñador de producción Bo Welch. Como dato adicional, se sabe que el ahora viudo conoció a su pareja en 1987 durante el rodaje de la película Beetlejuice.

Su lucha contra una condición poco común

La actriz, de 71 años, tenía entre sus antecedentes médicos una condición poco común conocida como situs inversus, la cual consiste en una anomalía congénita en la que los órganos internos se encuentran dispuestos de manera inversa a lo habitual. A pesar de que diversos estudios médicos señalan que esta condición es generalmente inofensiva, el principal problema surge cuando se intenta diagnosticar una nueva enfermedad, ya que los síntomas pueden manifestarse de forma distinta a la esperada.

Uno de sus personajes más famosos

Entre sus proyectos más recientes destacan su participación en The Last of Us, donde compartió créditos con el emblemático y muy querido por los latinoamericanos actor Pedro Pascal, así como su trabajo en la serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen. Además, O’Hara asistió a la ceremonia de los Angel Awards acompañada de su pareja, siendo esta su última aparición pública, pues desde octubre de 2025 no volvió a ser vista en ningún evento.

En el ámbito personal, junto a Bo Welch formó una familia y tuvo dos hijos: el primero, llamado Matthew, nació en 1994, mientras que Luke llegó al mundo en 1997. En cuanto a los reconocimientos más importantes de su carrera, la actriz fue galardonada con tres Premios Primetime Emmy, un Premio Globo de Oro, un Premio Gemini, un Premio del Sindicato de Actores, además de recibir múltiples nominaciones a lo largo de su trayectoria artística.

Fuente: Tribuna del Yaqui