"Dejen de matarme": Rey Juan Carlos reaparece en Abu Dabi tras filtrarse que estaría grave de salud

Abu Dabi, Dubái.- El reconocido exmonarca de España, el Rey Juan Carlos, después de tantos dimes y diretes alrededor de él, recientemente reapareció desde Abu Dabi para aclarar en una entrevista con medios españoles, todo lo que tiene que ver con su actual estado, después de que se filtrara que estaba grave de salud, pidiendo a todo el público en general que no se preocupen por él y que dejen de matarlo.

Hace un par de semanas comenzó a decirse que el padre del actual Monarca de España, Rey Felipe VI, estaba a travesando por una situación de salud bastante delicada, incluso se llegó a decir que el exgobernante español, podría hasta perder la vida en pco tiempo por esta situación, a causa de que este no asistió al funeral de la hermana de su esposa, la Reina Sofía, a causa de indicaciones médicas por estos problemas.

Ahora, durante una entrevista por llamada con el medio Hola!, Juan Carlos bromeó ante los cuestionamientos y señaló que solo quería pedir "Que dejen de matarme", asegurando que él no está atravesando por una crisis grave, sino que simples recomendaciones por su edad, 88 años de edad, destacando que está sano y hace ejercicios cada día: "Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días".

Rey Juan Carlos. Internet

De la misma manera, declaró que él se encuentra en constante chequeos médicos por cuestiones de su edad, y para prevenir complicaciones en su estado de salud, por lo que ha estado realizando los ejercicios recomendados y manteniéndose en la forma adecuada para sus 88 años de edad, destacando que no desea que su entorno familiar y de amistades lo llamen preocupados por estas declaraciones sobre un grave asunto de salud.

Cabe mencionar que en enero del 2026, la escritora francesa Laurence Debray, quién es su biógrafa y autora de su libro de memorias titulado Reconciliación, fue quién mencionó que no podía viajar por recomendaciones médicas, comenzando así las sospechas de complicaciones, pero ahora, con esta entrevista desmienta una crisis severa y aclara que son recomendaciones para prevenir alteraciones en su buen estado.

Rey Juan Carlos como Monarca de España. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui