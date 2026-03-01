(VIDEO) Susana Zabaleta reprocha concierto de Shakira en el Zócalo y alude a la muerte de 'El Mencho'

Ciudad de México.- Esta noche de domingo 1 de marzo de 2026, después de tanta espera, finalmente se llevará a cabo el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de la alegría de muchos fans mexicanos, hay personas que siguen cuestionando al gobierno federal por esta decisión cuando el país atraviesa una fuerte ola de violencia.

Una de las celebridades inconformes es la exitosa soprano Susana Zabaleta, quien en un reciente encuentro con la prensa compartió que, para ella, solo buscan distraer a la sociedad del verdadero foco de atención, que es la lucha contra el narcotráfico. Además, incluso abordó el tema de cuando un artista mexicano triunfa en el extranjero, como es el caso del cantante sonorense Carín León, quien acumula varios shows en Estados Unidos.

Sobre lo anterior, mencionó que esto se debe simplemente al talento y, sobre todo, a las ganas de salir de México: "Uno tiene que ampliar sus horizontes, sobre todo estando aquí, ¿no?". De hecho, en un fragmento también se animó a hablar de un tema delicado como lo es el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, el 22 de febrero de 2026.

Shakira

Arremete contra show de Shakira

"Acuérdate de lo que decían los romanos: 'Al pueblo, pan y circo', para tenerlos callados", puntualizó la novia del creador de contenido Ricardo Pérez. No obstante, centrándose exclusivamente en las autoridades capitalinas, cuestionó sus prioridades: "No podemos hacer como si no pasa nada", afirmó la también exactriz de Televisa, conductora y productora que estudió ópera en Florencia, Italia.

Hasta le tocó a Sergio Mayer

Como te informamos hace unos días en TRIBUNA, el diputado federal de Morena, Sergio Mayer, solicitó licencia al Congreso para participar en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, decisión que fue muy cuestionada por diversas personalidades, políticos y la sociedad en general, quienes pidieron la salida del funcionario, algo que todavía no ha sido definido y continúa en pláticas.

