Kathryn Hahn confirma su papel como Madre Gothel en la esperada película de Disney 'Enredados'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney confirmó hace un tiempo que habrá una película basada en Enredados, noticia que causó gran alegría entre los fanáticos, quienes a través de redes sociales comenzaron a hacer un tipo de casting virtual, pidiendo que una de las villanas más emblemáticas de nuestra era en Hollywood, la actriz estadounidense Kathryn Hahn, interpretara a Madre Gothel, y lo más sorprendente es que lo consiguieron. A continuación, en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

¿Quién anunció la noticia?

De hecho, la responsable del revuelo fue la misma Kathryn, quien subió un video a Instagram donde se aprecia su Outfit Of The Day. Lo que captó la atención de inmediato es que la playera negra que llevaba tiene impresa la frase Mother Gothel. Por si fuera poco, la actriz, que ha trabajado para Marvel, cambió su descripción en la red social por Kathryn Hahn a Mother Hahn, demostrando así lo feliz que está por integrarse al filme.

En este caso, los comentarios de los seguidores son positivos y aseguran que ahora sí están satisfechos con la elección de la empresa de entretenimiento, pues en el pasado Disney ha sido duramente criticado por seleccionar actores que se alejan de las características del personaje, como ocurrió con La Sirenita, protagonizada por Halle Bailey, debido a que en su versión animada la joven era pelirroja natural.

Elizabeth Olsen

¿Quieren a Elizabeth Olsen?

También es importante destacar que varios fans desean que a la madre de Rapunzel le dé vida la talentosa Elizabeth Olsen, porque consideran que se parece demasiado a la Reina. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce si la actriz está interesada o si Disney realmente la está contemplando. "Ahora necesitamos a Elizabeth Olsen como la reina y la película perfecta", escribió @guccidiary en el clip de Kathryn.

¿Quiénes son los protagonistas?

Los jóvenes escogidos fueron nada más y nada menos que Teagan Croft como Rapunzel, una actriz australiana cuya trayectoria incluye Intrépida y Titanes. En el rol del coqueto Flynn Rider está Milo Jacob Manheim, quien trabajó en la saga de Zombies de Disney Channel y quedó en segundo lugar en la temporada 27 de Dancing With The Stars. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas de esta elección de famosos?

