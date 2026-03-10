Zendaya confirmaría su boda secreta con Tom Holland en su paso en la Semana de la Moda en París

París, Francia.- De nueva cuenta, la reconocida actriz y cantante estadounidense, Zendaya, ha vuelto a dar de que hablar, y no solo por su espectacular atiendo en su paso por la Semana de la Moda realizada en París, sino por el hecho de que fans y algunos medios han notado pequeños detalles que confirmaría su boda secreta al lado de su pareja, el famoso actor británico, Tom Holland, a un año de su compromiso.

Después de que en febrero se dijera que la intérprete de Replay se casó con el actor británico, el pasado domingo 1 de marzo de este 2026, el estilista por más de una década de la artista, Law Roach, en su paso por la alfombre roja de los Premios Actor 2026, declaró ante las cámaras que la joven pareja ya se dieron el sí acepto ante el altar a un año de haberse comprometido: "Se lo perdieron, la boda ya se celebró. La boda terminó. Lo siento".

Ahora, en medio de los rumores de este secreto enlace matrimonial, la protagonista del filme Dune, este martes 10 de marzo del año en curso, apareció como una de las famosas invitadas al desfile de Louis Vuitton en la tan esperada Semana de la Moda en la capital del estilo, París. La famosa artista causó sensación por su hermoso look, que consta de una blusa blanca de cuello alto combinada con una falda suelta del mismo tono, unos tacones de aguja y un grueso cinturón negro, pero sobre todo sus anillos.

Zendaya arrives at the Louis Vuitton show for Paris Fashion Week.pic.twitter.com/CmsrqSlgJf — Pop Base (@PopBase) March 10, 2026

A través de redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, y en medios estadounidenses como TMZ, se ha resaltado las manos de la actriz de Shake It Out, debido a que descubrieron que en su dedo anula, lleva una muy sutil banda dorada, que se le vio usando en febrero y despertó los rumores de boda, que trataba de ocultar detrás de un anillo plateado mucho más grande y llamativo, que no cumplió su objetivo.

Aunque la actriz de Spider-Man: Welcome Home, no ha hablado sobre la boda con el intérprete del héroe arácnido, sus fans y los medios cada vez se muestran más convencidos de que están oficialmente casados, y se espera que pronto alguno de ellos salga a hablar de esta unión matrimonial, ya sea para confirmarla o para de una vez por todas detener las especulaciones que crecen cada día más.

Zendaya usando su anillo de bodas pic.twitter.com/CWYM980eJB — Indie 505 (@Indie5051) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui