Acusan a actor de Televisa de violencia de género en 'La Casa de los Famosos'; exponen VIDEOS

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa de origen español, Horacio Pancheri, recientemente se vio envuelto en el escándalo, debido a que en redes sociales por varios fans de La Casa de los Famosos, está siendo acusado de violencia de género, señalando que cada día dentro demuestra porque sus exnovias lo quieren lejos, incluso exponen los videos dentro del reality show de Telemundo en los que señalan que demuestra "su verdadero ser".

Después de la salida de Sergio Mayer el pasado lunes 9 de marzo, las cosas dentro del reality show se ha puesto más tensa, debido a que la actriz que era muy unida al político, Laura Zapata, entró en una crisis nerviosa después de que Stefano Piccioni se paró ante ella y su equipo gritándoles casi en la cara en celebración. Poco después, cuando todos estaban sentados, la artista declaró que estaba temerosa porque fue muy impactante que le gritaran en la cara de esa manera y al ver a Stefano se alteró: "No, no, no, no por favor, yo no quiero que venga Stefano. ¡No quiero que venga! No que no se me acerque".

Por este motivo es que el actor de melodramas como Un Camino Hacía el Destino, salió en su defensa y encaró a Stefano, diciéndole que la dejara en paz, y le exigió que respetara a la villa de María Mercedes: "Tiene miedo, quiero que sepas que no le grites a ella, es una señora grande". Cuando el italiano se fue a su cuarto, fue seguido por Horacio que le seguía reclamando su actitud, mientras le pedían que dejara el drama, hasta que regresó a su mesa.

Después de esto, Fabio Agostini se acercó a todos en la mesa y empezó a pedir que le bajaran al drama y la victimización cuando Stefano realmente no hizo nada, por lo que Pancheri perdió el control y se levantó gritando: "¿Qué no ha hecho nada cab..., que no ha hecho nada cab...? Mira como está la señora, imb... Eres un poco hombre". Inclusive golpeó a la mesa y casi se agarran a golpes, siendo evitado apenas por varios de los presentes.

Aunque esto se originó para defender a la actriz de melodramas, en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, se lanzaron en contra de Horacio, afirmando que era un violentador de mujeres, recordando que en el pasado, sus exnovias, Marimar Vega y Paulina Gotto, lo señalaron de ser tóxico e incluso volátil, situación que él mismo confirmó, pero que dijo que ha tomado terapias y está trabajando en una mejor versión de él mismo de manera constante.

Horacio Pancheri demostrando porque mujeres como Marimar Vega, Paulina Gotto y mas ex parejas lo han dejado por VIOLENTO Y PELIGROSO.



Cuidado con este enfermo#LCDLF6pic.twitter.com/geys2pokzU — Lolita REAL uD83CuDF4C (@LolitaPlatan0) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui