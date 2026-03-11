Tras polémico pódcast sobre Carmen Salinas, Ludwika Paleta exhibe mensajes de odio que recibió

Ciudad de México. - Ludwika Paleta asegura que ha sido víctima del escrutinio en redes sociales, pues todo comenzó con las hipótesis que surgieron a raíz de uno de los episodios del pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. En dicho programa, su invitado llamado Beto afirmó que Carmen Salinas practicaba rituales satánicos con niños; aunque se censuraron algunos nombres, no ocurrió lo mismo con la creadora de Aventurera.

¿Qué tiene que ver Ludwika Paleta?

En sus historias de Instagram, la actriz de melodramas mexicanos publicó una serie de capturas de pantalla con mensajes de odio e incluso amenazas, que iban desde desearle que "se fuera al infierno" hasta comentarios mucho más agresivos. La protagonista de Los exitosos Pérez (2009), aunque no profundizó sobre cómo se siente al respecto, agregó en una de las imágenes la frase: "Sé el cambio que quieres ver en el mundo", posiblemente como una manera de frenar los ataques.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se ha pronunciado directamente sobre el asunto, aunque sí bloqueó los comentarios en varias de sus publicaciones. Por ahora, tampoco se tiene constancia de si piensa involucrar a las autoridades, ya que la violencia digital es un delito en México. En TRIBUNA te mantendremos al pendiente de cualquier avance en los próximos días.

¿Por qué piensan que Ludwika está relacionada con las acusaciones contra Carmen Salinas?

Para empezar, es importante recalcar que no hay ningún fundamento legal en el caso de Carmen Salinas. Sus propios hijos han salido en diversos medios a pedir que se detengan las especulaciones. Por ejemplo, la semana pasada, en un encuentro con la prensa de TV Azteca, la hija mayor de la difunta actriz, María Eugenia Plascencia, no aceptó las disculpas de Niño de Rivera: "No le creo, porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar qué va a mandar a su programa", puntualizó.

Ahora bien, en cuanto a Ludwika, internautas se dieron a la tarea de descubrir cuáles eran los nombres que la influencer había censurado. Con el paso de los días, algunos usuarios comentaron en plataformas como TikTok que, por el movimiento de los labios, se refería a Paleta. "En el podcast además de Carmen Salinas, ¿por qué mencionan a @ludwika_paleta? No lo puedo creer que tú también hicieras eso con los niños", escribió un perfil de Instagram.

