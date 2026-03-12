Esposo de Ana Bárbara amenaza a su presunta amante por exponerlo y esta le responde contundente

Ciudad de México.- El policía de aduanas mexicano, Ángel Muñoz, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente, mediante sus redes sociales ha amenazado con demandar a la que es su presunta amante, después de que ella en una entrevista expusiera su traición a su esposa, la famosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, a lo que ella le ha dado una contundente respuesta.

Como se sabe, hace un par de días que en el programa El gordo y la flaca, se compartió una entrevista con Adriana Tovar, periodista costarricense, que aseguró que supuestamente tuvo una relación con Muñoz que comenzaría en septiembre del 2025, y en la cual él le habría dicho que ya no es feliz al lado de la denominada 'Reina Grupera', y que estaba pensando en separarse de ella desde hace varios meses.

Ahora, Ángela a través de un comunicado mediante su abogado, Guillermo Pous, en el que declaran que estas declaraciones y comentarios "son falsos, tendenciosos y carentes de sustento" que revela información de su vida personal, por lo que aseguran que le darán la única advertencia para que deje de hablar: "En cumplimiento de la cortesía de advertencia previa y ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria o vejación, con posibles controversias y/o contingencias de orden civil y penal, se le exhorta por única ocasión a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones".

De la misma manera, le piden que en se abstenga de seguir con la conducta de esta manera, ya sea que lo haga de "forma directa, indirecta o circunstancial a través de terceros", o van a proceder de manera lega en su contra, por lo que le pide que se detenga, asegurando que comprenden la libertad de expresión, pero con esto solo están perjudicando la imagen de Ángel y su matrimonio con la intérprete de Lo Busqué.

Hace poco, se ha dicho que Toval lejos de sentirse amenazada por esta severa advertencia, ha decidido seguir alzando la voz y a través de sus redes sociales ya le habría respondido de manera tajante que no es mentira absolutamente nada de lo que ella salió a decir en su entrevista para Univisión, asegurando que ella tiene pruebas para sustentar todo lo que ha dicho, ya que le gusta hablar con evidencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui