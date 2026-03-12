Hermosillo, Sonora.- La ExpoGan Sonora se está transformando en un escenario épico para recibir a los artistas de La Cura Fest, el festival de música más esperado del año. En redes sociales ya circulan fotos del escenario principal, que se ubicará al fondo del recinto y se denomina Tecate Light.

Otro de los espacios que se observan en las imágenes son el escenario Rodeo y el bar El Huitlacoche; lo da a entender que todo el festival será una experiencia inmersiva y única, con un repertorio musical que reúne a artistas de gran renombre junto a Carín León, quien presenta su visión de Hermosillo y el estado de Sonora. Además de la música, el festival contará con la presencia de influencers como Tony Aguirre, El Chatz, El Larry, los Kakamas Show, entre otros.

FOTOS: La Cura Fest transforma a la ExpoGan, entérate de cómo se ve por dentro

"Estamos emocionados de ver cómo va tomando forma La Cura Fest", dijo Carín León. El festival contará con un cartel impresionante de artistas, incluyendo a:

Alejandro Sanz , el cantautor español ganador de múltiples premios Grammy

, el cantautor español ganador de múltiples premios Grammy Kany García , la cantante puertorriqueña conocida por sus éxitos como 'Hoy ya me voy' y 'Amor de mis amores'.

, la cantante puertorriqueña conocida por sus éxitos como 'Hoy ya me voy' y 'Amor de mis amores'. Kevin Kaarl , el joven cantante y compositor mexicano que ha conquistado el corazón de la audiencia con su voz emotiva y su estilo único.

, el joven cantante y compositor mexicano que ha conquistado el corazón de la audiencia con su voz emotiva y su estilo único. Grupo Frontera, la banda de música regional mexicana que ha revolucionado el género con sus éxitos como 'No 1' y 'Fruto'.

Midland , la banda de country-pop que ha conquistado el mercado estadounidense con sus armonías vocales y su estilo auténtico

, la banda de country-pop que ha conquistado el mercado estadounidense con sus armonías vocales y su estilo auténtico Palomazo Norteño , la agrupación de música norteña que ha sido una de las favoritas del público sonorense.

, la agrupación de música norteña que ha sido una de las favoritas del público sonorense. Jumbo , la banda de rock mexicana que ha lanzado éxitos como 'Siente' y 'No soy uno'.

, la banda de rock mexicana que ha lanzado éxitos como 'Siente' y 'No soy uno'. Kakalo , el artista urbano que ha conquistado el mercado mexicano con sus éxitos como 'Peligrosa' y 'La Gozadera'.

, el artista urbano que ha conquistado el mercado mexicano con sus éxitos como 'Peligrosa' y 'La Gozadera'. Honorables , la agrupación de música regional mexicana que ha sido una de las favoritas del público sonorense

, la agrupación de música regional mexicana que ha sido una de las favoritas del público sonorense Temporal, la banda de rock mexicana que ha lanzado éxitos como 'Lluvia de estrellas' y 'Siempre contigo'.

La Cura Fest se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en la ExpoGan Sonora. Quedan pocos boletos a la venta para la fecha del domingo y puedes adquirirlos en www.superboletos.com.

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir un fin de semana de música y diversión en el desierto sonorense!

Fuente: Tribuna del Yaqui