La banda sonorense Element está viviendo su 'Dreamer'; se proyectan a escenarios internacionales

Hermosillo, Sonora.- Con el lanzamiento de 'Dreamer', su más reciente producción discográfica, la banda sonorense Element inicia una nueva etapa en su trayectoria con la que consolida años de búsqueda sonora y que proyecta al grupo hacia escenarios internacionales.

Integrado por trece temas originales, el álbum representa un punto de madurez creativa para la agrupación, que ha construido su identidad musical dentro de distintas vertientes del rock.

Los integrantes de la banda aseguraron que en este trabajo convergen influencias del hard rock, el heavy metal y el rock alternativo, géneros que el grupo ha sabido reinterpretar con un sello propio, apostando por composiciones que combinan fuerza, sensibilidad y una narrativa emocional cercana al oyente.

De acuerdo con su vocalista, Netto Bojórquez, el disco es resultado de varios años de trabajo, que se inició en plena pandemia con gran trabajo creativo y refleja la consolidación del sonido que la banda ha venido desarrollando desde sus inicios, con influencias claras de las grandes bandas de rock de décadas anteriores como Journey, Chicago, Toto y REO Speedwagon, entre otras.

El lanzamiento de la producción también marca un paso importante en la proyección internacional de la agrupación, tras su firma con la disquera francesa M&O Music, que abre la puerta a una mayor presencia en mercados europeos y a nuevas oportunidades de gira fuera de México.

Con 'Dreamer', Element reafirma su lugar dentro de la escena del rock independiente mexicano, demostrando que la constancia y la evolución musical pueden convertir a una banda regional en una propuesta con alcance global. En un panorama donde el rock busca reinventarse constantemente, el grupo apuesta por la autenticidad como su principal carta de presentación.

