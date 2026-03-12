(VIDEO) La Cura Fest: Element revela detalles de su participación con Carin León

Hermosillo, Sonora.- La agrupación musical Element declaró sentirse muy honrada de formar parte del elenco de La Cura Fest, el festival musical organizado por Carín León. La banda originaria de Hermosillo será la encargada de abrir el show en el escenario Rodeo durante la segunda fecha del evento que se llevará a cabo en la ExpoGan Sonora el domingo 15 de marzo.

En una entrevista exclusiva para TRIBUNA, Netto Bojórquez, miembro de la banda, expresó su agradecimiento por la oportunidad de compartir escenario con Carín León y destacó la sinergia entre la agrupación y el cantante.

Estar en la Cura Fest es una oportunidad más en donde nos sentimos muy honrados de formar parte de este elenco, de este esfuerzo realizado por muchas personas que están enalteciendo mucho el valor cultural en la Entidad, lo que es Sonora, lo que es Hermosillo", dijo Bojórquez.

El músico destacó la empatía de Carín León con el rock and roll, género que ha sido parte de la carrera de Element. "El haber llegado una vez más y hacer esta sinergia con Carín y el esfuerzo que están realizando para llevar a cabo este evento, pues es para nosotros un honor muy grande y lo agradecemos profundamente, más que nada por su empatía con el rock and roll, que eso es desde cuna y lo que ha compartido él a lo largo de su carrera", agregó.

Viven su 'Dreamer'

Con el lanzamiento de 'Dreamer', su más reciente producción discográfica, la banda sonorense Element inicia una nueva etapa en su trayectoria con la que consolida años de búsqueda sonora y que proyecta al grupo hacia escenarios internacionales.

Integrado por trece temas originales, el álbum representa un punto de madurez creativa para la agrupación, que ha construido su identidad musical dentro de distintas vertientes del rock. Los integrantes de la banda aseguraron que en este trabajo convergen influencias del hard rock, el heavy metal y el rock alternativo, géneros que el grupo ha sabido reinterpretar con un sello propio, apostando por composiciones que combinan fuerza, sensibilidad y una narrativa emocional cercana al oyente.

De acuerdo con su vocalista, Netto Bojórquez, el disco es resultado de varios años de trabajo, que se inició en plena pandemia con gran trabajo creativo y refleja la consolidación del sonido que la banda ha venido desarrollando desde sus inicios, con influencias claras de las grandes bandas de rock de décadas anteriores como Journey, Chicago, Toto y REO Speedwagon, entre otras.

La Cura Fest: Element revela detalles de su participación con Carin León

Fuente: Tribuna del Yaqui