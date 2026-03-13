¿Es investigado? Jorge Losa rompe el silencio sobre su vínculo con fraude millonario a Sandra Echeverría

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas de origen español, Jorge Losa, recientemente brindó una entrevista para varios medios de comunicación, como Sale el Sol, en la que acaba de romper el silencio con respecto a su mencionado vínculo con la empresa que la reconocida actriz, Sandra Echeverría, denunció de manera pública con fraude millonario a la famosa estrella de Televisa.

Después de que la protagonista de La Fuerza del Destino denunciara que perdió millones de pesos en una inversión con una empresa mexicana, y Losa fuera vinculado a esto, el actor de La Rosa de Guadalupe ha compartido su postura del tema, negando rotundamente estar involucrado, asegurando que tomó sus medidas de manera legal, como cree que se debe de hacer: "Estoy contento porque ya subí la nota que tenía que subir con el equipo, con mi oficina, con el equipo de abogados, y ya, la mejor forma es dejarlo claro con, pues ahora sí que, con el comunicado oficial, ¿no?".

Ante esto, el reconocido exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que él entiende que a veces la gente es vinculada con cosas que no tienen nada que ver y se hace un gran ruido por lo que las cosas se han más grande, pero que en su caso es algo muy ilógico y el motivo es porque no tienen tantos años en México: "Entonces pues alguien diría algo de ciertos vínculos con ciertas empresas y de repente… y además es algo superilógico. Ya saben que yo no llevo tantos años en México y yo no sé desde cuándo viene ese fraude y cuándo fueron las inversiones de esta gente, pero yo no estaba ni en México".

De la misma manera, mencionó que él no tiene nada que aclarar sobre el tema, debido a que él no tiene un vínculo con ella, más allá de una buena y reciente amistad después de haber trabajado juntos en el melodrama Casados Con Hijos y se llevan muy bien, pero nada más: "Terminamos el último capítulo de la última temporada que todavía está por salir. Yo tuve una relación tan increíble con Sandra y con Adrián Uribe, increíble. O sea, de hecho, de ahí nos quedamos hablando".

Finalmente, el exparticipante de Guerreros 2020, declaró que "Yo también he perdido un montón de dinero por invertir en lugares donde no debía de invertir. En Panamá, en el último lugar donde yo estuve, también hice unas inversiones con un compañero socio que yo pensaba que era mi amigo y ¿qué crees?, me salió mal".

No, no llegué a emprender ninguna acción legal porque era mejor no emprenderla, porque las cosas estaban muy turbulentas y muy oscuras. Entonces, yo preferí quedarme tranquilo y no volver a pisar ese terreno porque al final, híjole, pierdes dinero, pierdes tiempo de tu vida, pierdes salud y yo soy una persona que siempre he hecho las cosas por el derecho", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui