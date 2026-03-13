Eugenio Derbez rompe el silencio sobre acusaciones de rituales con niños contra Carmen Salinas

Ciudad de México.- La estrella de Televisa Carmen Salinas ha sido duramente juzgada en las últimas semanas por supuestamente realizar rituales satánicos con niños, aseveraciones que, reiteramos, no cuentan con pruebas legales, pues simplemente surgieron en un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. En dicho programa, el invitado Beto mencionó directamente a la creadora de Aventurera como la responsable.

A raíz de esas graves acusaciones, salieron a defender la memoria de la artista sus familiares, como su hija María Eugenia Plascencia, además de diversas figuras del espectáculo. Recientemente se unió a esta lista el comediante mexicano Eugenio Derbez, quien desmintió estas palabras, que para él son una forma de difamar a una gran señora que se portó muy bien con él.

"Lo único que puedo decirles es que Carmelita fue siempre una maravillosa mujer conmigo, me trató muy bien. La última película que hizo, la hizo conmigo y fue adorable", enfatizó Derbez. A pesar de su breve declaración, ya se suma a quienes se han pronunciado molestos por todo lo que se dice en redes sociales sobre la famosa, preocupados de que el legado de Salinas quede manchado.

Carmen Salinas

Volviendo a Derbez, aprovechó para destacar que precisamente trabajó con Carmen Salinas en la última película que realizó antes de su lamentable muerte. El filme lleva por nombre The Valet (2022) y se estrenó cinco meses después de que la expolítica perdiera la vida, el 9 de diciembre de 2021, a los 82 años, a consecuencia de un derrame cerebral producido por hipertensión. Incluso estuvo varios días en coma y con ayuda de un respirador que prolongó sus últimos momentos.

¿Quiénes más la han defendido?

Entre ellos está el polémico Alfredo Adame, quien hizo especial énfasis en la memoria de Salinas, describiéndola como una mujer generosa. De igual manera, Cynthia Klitbo argumentó que era absurdo creerle a alguien que se encuentra tras las rejas: "Pero si la gente le va a creer a una persona que de por sí ya está o estuvo en el bote, con todo respeto —porque hay gente que está ahí y es inocente— mejor que se calle".

Fuente: Tribuna del Yaqui