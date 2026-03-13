VIDEO: Kany García llega a Hermosillo para unirse a La Cura Fest de Carín León

Hermosillo, Sonora.- La cantante puertorriqueña Kany García arribó a Hermosillo, Sonora, procedente de Phoenix, Arizona, para unirse a La Cura Fest, el festival de música organizado por Carín León.

La artista fue invitada por el cantante sonorense a un evento especial, "una cena de compas", previo al concierto que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en la ExpoGan Sonora.

Kany García llega a Hermosillo Foto: Germán Pablos

La amistad entre Kany García y Carín León se ha fortalecido a lo largo de los años, y su colaboración musical ha sido un éxito. En 2023, lanzaron el sencillo 'Te lo agradezco', una canción que refleja su conexión artística y personal.

Kany García se presentará en La Cura Fest junto a otros artistas destacados, como Alejandro Sanz, Grupo Frontera y Midland. Su participación en el festival es una oportunidad para que los fans de la música latina disfruten de un espectáculo inolvidable.

La cantante ha expresado su emoción por regresar a Hermosillo y compartir escenario con Carín León. La Cura Fest promete ser un evento musical épico, y la participación de Kany García es una de las razones por las que los fans están emocionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui