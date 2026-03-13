(VIDEO) ¡Listos para tocar! Midland llega a Hermosillo para La Cura Fest de Carín León

Hermosillo, Sonora.- El grupo Midland de Texas ya está en la ciudad para presentarse en La Cura Fest, el festival de música organizado por Carín León. La banda de country estadounidense, formada en 2014, llega con su sonido neotradicional para ofrecer un show inolvidable en la ExpoGan Sonora.

Midland es conocido por sus éxitos como 'Drinkin' Problem', 'Burn Out' y 'Make a Little', y han sido nominados a dos premios Grammy en 2018. Su participación en La Cura Fest es una de las más esperadas, y los fans ya están listos para disfrutar de su música en vivo.

La Cura Fest se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de marzo, y contará con un cartel estelar que incluye a Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y Grupo Frontera, entre otros. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a Midland en vivo!

Fuente: Tribuna del Yaqui