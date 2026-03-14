La Cura Fest: Minuto a minuto del festival de Carín León EN VIVO desde Hermosillo, Sonora

El cantautor español Alejandro Sanz se presentó la noche de este sábado en el La Cura Fest. "Qué bonita noche hace, Sonora", expresó el artista al iniciar su presentación, la cual abrió con el tema 'Desde cuándo'. Durante la interpretación, sorprendió a los asistentes al modificar un verso de la canción: en lugar de "desde mi ventana en primavera", cantó "desde mi Sonora en primavera", provocando aplausos entre los presentes.

El repertorio continuó con éxitos como 'Mi soledad y yo' y 'El vino de tu boca'. En un momento del show, Sanz también bromeó sobre su participación en el festival: "Cuando Carín me llamó creí que era el festival 'La Cruda', pero no, era 'La Cura'", dijo entre risas.