La Cura Fest: Minuto a minuto del festival de Carín León EN VIVO desde Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora.- Este 14 y 15 de marzo, el recinto de la ExpoGan vibrará con dos días llenos de música, fiesta y grandes artistas del regional mexicano en La Cura Fest, el festival organizado por Carín León. Miles de fans se preparan para cantar y disfrutar de un fin de semana inolvidable.
Leyendas del norteño cierran con broche de oro en el Rodeo
En el escenario Rodeo de La Cura Fest by Carín León, las leyendas de la música norteña Lalo Mora, Eliseo Robles y Rosendo Cantú cierran la noche con un espectáculo lleno de nostalgia y grandes éxitos.
"Este festival habla del amor que Carín León tiene a esta tierra": Alejandro Sanz
El cantautor español Alejandro Sanz se presentó la noche de este sábado en el La Cura Fest. "Qué bonita noche hace, Sonora", expresó el artista al iniciar su presentación, la cual abrió con el tema 'Desde cuándo'. Durante la interpretación, sorprendió a los asistentes al modificar un verso de la canción: en lugar de "desde mi ventana en primavera", cantó "desde mi Sonora en primavera", provocando aplausos entre los presentes.
El repertorio continuó con éxitos como 'Mi soledad y yo' y 'El vino de tu boca'. En un momento del show, Sanz también bromeó sobre su participación en el festival: "Cuando Carín me llamó creí que era el festival 'La Cruda', pero no, era 'La Cura'", dijo entre risas.
La banda Grupo Frontera tomó el escenario de la Expogan Sonora
La banda Grupo Frontera tomó el escenario de la Expogan Sonora, donde miles de asistentes se reunieron para disfrutar de su presentación dentro de La Cura Fest by Carín León.
Integrantes de Palomazo platicaron con TRIBUNA
Integrantes de Palomazo platicaron con TRIBUNA durante su paso por la Expogan Sonora, donde expresaron su gratitud por ser parte de uno de los festivales más esperados del regional mexicano.
Jumbo dice presente
La banda Jumbo se presentó en el escenario del festival en la Expogan Sonora, donde puso a cantar a los asistentes con su característico sonido rock.
Kany García se presentó en el escenario
Durante su show, los asistentes disfrutaron de una presentación llena de sentimiento, coreando varios de sus temas en una noche especial dentro del festival.
"¡Qué bonito cantas, Sonora!", dijo Kanny García, quien puso a corear a todo el escenario Tecate en el Cura Fest by Carín León con sus canciones 'Te lo agradezco', 'La malquerida' y 'Para siempre'.
Las actrices Regina Blandón y Yalitza Aparicio también se hicieron presentes en el festival de Carín Leon
Las actrices Regina Blandón y Yalitza Aparicio también se hicieron presentes en el festival de Carín Leon, que se vive este fin de semana en la Expogan Sonora.
Las artistas se suman a las figuras que disfrutan de La Cura Fest, uno de los eventos musicales más esperados del año en Hermosillo.
Gran ambiente en La Cura Fest
Durante el ambiente del festival en la Expogan Sonora, el equipo de TRIBUNA se encontró con una curiosa botarga del cantante Carin Leon recorriendo el recinto y llamando la atención de los asistentes.
Kevin Kaarl se presentó en el escenario Tecate
El cantautor Kevin Kaarl se presentó en el escenario Tecate de La Cura Fest by Carín León, donde cautivó a los asistentes con su estilo indie folk en la Expogan Sonora.
El chihuahuahuense comenzó su concierto a las 17:20, ofreciendo un refugio para los melancólicos enamorados con canciones como 'Te quiero tanto' y 'Mujer distante', a la cual le cambió la letra para incluir la frase "sus ojos son tan hermosillos"
Kakalo hizo vibrar el Rodeo
El escenario se convirtió en un lugar lleno de emociones cuando el talentoso artista subió a cantar sus grandes éxitos. 'Colmillo de leche', 'Mil maneras de morir', '¿Bien? ¿Y tú?', 'Tu canita al aire' y 'El sinaloense' fueron coreados por la Con su estilo único y carisma, Kakalo logró encender el ambiente y hacer de la noche una experiencia inolvidable. La gente se fue con la sonrisa en el rostro, ya pidiendo más.
Por: María Cruz
La agrupación Grupo Temporal fue la encargada de dar inicio al escenario del festival
Tras su presentación, los integrantes compartieron que se sintió muy “chilo” formar parte de su primer festival grande, destacando la emoción de tocar en un evento de esta magnitud y compartir cartel con agrupaciones y artistas internacionales.
Aprovechan para disfrutar de rica comida
Además de la música en vivo, los asistentes también aprovechan su visita a la Expogan Sonora para recorrer la zona gastronómica y degustar distintos antojitos mientras disfrutan del ambiente del festival.
La banda de country Midland ya está sobre el Escenario Tecate Light
La banda de country Midland ya está sobre el Escenario Tecate Light en La Cura Fest, encendiendo el ambiente en la ExpoGan Hermosillo con su estilo country.
La banda de folk-rock, se presentó a las 16:00 en el escenario Tecate en el Cura Fest by Carín León. "No somos de esos que los sacan a cantar en México. A nosotros nos encanta aquí", dijo Mark Wystrach, el vocalista y guitarrista principal del conjunto.
Entre sus éxitos con los que nos deleitaron están 'Playboys', 'I Wish You Would' y 'Glass Half Empty', canciones de ritmos muy melódicos con letras sobre la vida rural del sur de Estados Unidos.
Con gran energía y ante un público entusiasta, Temporal se suma al inicio al festival
Con gran energía y ante un público entusiasta, Temporal dio inicio al festival en la Expogan Sonora, marcando el comienzo de una jornada llena de música y ambiente festivo.
Desde los primeros minutos de su presentación, los artistas lograron conectar con los asistentes, quienes respondieron con aplausos y entusiasmo al arranque del evento de Carin Leon.
Kevin y Maykyy encendieron desde temprano el escenario Tecate en el Cura Fest by Carín León
Los hermanos raperos Kevin y Maykyy encendieron desde temprano el escenario Tecate en el Cura Fest by Carín León. A partir de las 15:00 horas tocaron sus hits 'Back to the 90's', 'Big Momma' y 'Puños, pulseras y paletas'.
Su sonido potente y sus letras humorísticas conquistaron a la audiencia. Al finalizar el concierto, bajaron del escenario para tomarse fotos con quienes los escuchaban; de seguro más de uno se volvió fan.
Por: Lenny López