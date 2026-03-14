Tres íconos del norteño llegan a La Cura Fest de Carín León en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El ambiente norteño ya se vive en la capital sonorense. Este sábado 14 de marzo, los legendarios exponentes del regional mexicano Rosendo Cantú, Lalo Mora y Eliseo Robles arribaron a Hermosillo para presentarse en La Cura Fest, el festival organizado por Carín León en la ExpoGan Hermosillo.

La presencia de estos tres íconos del norteño es una de las más esperadas por el público, ya que han marcado historia dentro del género con una larga trayectoria y una colección de éxitos que han trascendido generaciones.

Durante el evento, los artistas prometen poner a cantar al público con los clásicos que los consolidaron como referentes del regional mexicano.

La Cura Fest reúne a un cartel de talla internacional que incluye a artistas como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y Midland, ofreciendo una mezcla de estilos que van desde el regional mexicano hasta el pop y el folk contemporáneo.

Con más de 10 horas de música en vivo, el festival promete convertir a Hermosillo en el epicentro de la música este fin de semana, donde miles de asistentes disfrutarán de un ambiente de fiesta, tradición y grandes presentaciones.



La participación de Rosendo Cantú, Lalo Mora y Eliseo Robles representa uno de los momentos más nostálgicos y esperados del festival, donde el sonido del acordeón y el bajo sexto recordará por qué el norteño sigue siendo uno de los géneros más queridos en México.



Rosendo Cantú llega para La Cura Fest

Fuente: Tribuna del Yaqui