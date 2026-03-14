VIDEO: Grupo Frontera llega a Hermosillo para unirse a La Cura Fest de Carín León

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este sábado 14 de marzo, Grupo Frontera arribó a Hermosillo para presentarse en La Cura Fest de Carín León. Inicialmente, se había anunciado que la agrupación solo se presentaría el domingo, pero tras la salida de Jelly Roll, se confirmó que los intérpretes de 'Que Vuelvas' estarían presentes también el sábado.

Los artistas manifestaron estar felices por ser pedidos por el público y emocionados de compartir escenario con Carín León, con quien han colaborado en varias ocasiones. Su vocalista Adelaido 'Payo' Solís habló sobre el impacto de 'No se va', tema que marcó el crecimiento del grupo y los conectó con millones de fans.

También recordó su colaboración con el sonorense Carin Leon en 'Que vuelvas', destacando que el cantante les abrió puertas en la industria y que mantienen una gran amistad. Además, mencionó canciones como 'Al chile' y compartió que han grabado música en el Casino del Diablo en Hermosillo.

Grupo Frontera llega a Hermosillo para unirse a La Cura Fest de Carín León

Las colaboraciones entre Carín León y Grupo Frontera han sido un éxito rotundo:

' Que Vuelvas ': Lanzada en diciembre de 2022, esta canción es una de las primeras colaboraciones entre Carín León y Grupo Frontera. Ha acumulado más de 600 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en un éxito en el género regional mexicano.

': Lanzada en diciembre de 2022, esta canción es una de las primeras colaboraciones entre Carín León y Grupo Frontera. Ha acumulado más de 600 millones de reproducciones en y se ha convertido en un éxito en el género regional mexicano. ' Mutuo ': Lanzada en junio de 2025, esta canción es una balada sobre el desamor y la traición en una relación. El video oficial fue grabado en Hermosillo, Sonora, y ha superado las 130 mil reproducciones en YouTube en menos de 24 horas.

': Lanzada en junio de 2025, esta canción es una balada sobre el desamor y la traición en una relación. El video oficial fue grabado en Hermosillo, Sonora, y ha superado las 130 mil reproducciones en YouTube en menos de 24 horas. ' Alch Sí ': Una fusión de ritmos country y mexicanos

': Una fusión de ritmos country y mexicanos 'Como De Sol A Sol': Es una canción de fusión estilo Trippy Caribbean con regional mexicano, lanzada en 2025 por Rawayana, Carín León y Grupo Frontera. Combina ritmos tropicales, toques de cumbia, norteño y pop

La Cura Fest promete ser un evento inolvidable, con un cartel estelar que incluye a Alejandro Sanz, Kany García y Midland, entre otros. Grupo Frontera se presentará en la ExpoGan Hermosillo, y los fans están ansiosos por disfrutar de su música en vivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui