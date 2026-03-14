Viralizan IMÁGENES del rodaje de 'De noche' con Pedro Pascal en la Casa Greene de Cananea

Cananea, Sonora.- Cada vez surge más información sobre la película que está grabando el exitoso actor de Hollywood conocido como Pedro Pascal en nuestro estado de Sonora, lo cual por supuesto genera mayor expectativa sobre este proyecto que pasó por algunas dificultades después de que se retirara como protagonista Joaquin Phoenix, quien logró gran notoriedad con El Joker, que salió a la luz en 2019.

Ahora se viralizaron en redes sociales varias fotografías pertenecientes a la página local SoyCobre de los actores con su típico vestuario de época, quienes al momento de la captura se encontraban afuera de la Casa Greene, una popular mansión en Cananea, Sonora. En dichas imágenes se aprecia al chileno conversando con su compañero de reparto, el también actor Danny Ramírez.

Otro dato que reveló el medio de comunicación es que el pasado jueves 22 de marzo de 2026 concluyeron las grabaciones en dicho sector de la ciudad, por lo que a partir de entonces se trasladaron a continuar con la cinta en otro punto de la localidad. De lo que se sabe de esta vivienda se encuentra que perteneció a William Cornell Greene, a quien solían llamar nada más que El Rey del Cobre.

Danny Ramírez

Reiteramos que De Noche es una historia ambientada en la década de 1930 centrada en el personaje de Pedro, quien interpreta a un detective de carácter áspero, mientras que Danny le da vida a un joven profesor que, junto a él, deberá enfrentar diversos desafíos. Al menos eso dice la trama, la cual promete ser, después de todo, la historia de una pareja que por azares del destino tiene que huir a México.

Cabe destacar que en los últimos años Pedro Pascal ha demostrado ser un actor multifacético que puede participar en una serie apocalíptica como The Last of Us, o en algo más enfocado en la ciencia ficción como fue Los Vengadores: Doomsday, donde desempeñó el rol de Mr. Fantástico. La pregunta importante es: ¿qué piensas de esta película que este año empezó a grabarse y seguramente se estrenará en unos meses?

Fuente: Tribuna del Yaqui