Alejandro Sanz dedica unas palabras a los asistentes de La Cura Fest y felicita a Carín León

Hermosillo, Sonora.- El cantautor español Alejandro Sanz se presentó la noche de este sábado en el La Cura Fest. "Qué bonita noche hace, Sonora", expresó el artista al iniciar su presentación, la cual abrió con el tema 'Desde cuándo'.

Durante la interpretación, sorprendió a los asistentes al modificar un verso de la canción: en lugar de "desde mi ventana en primavera", cantó "desde mi Sonora en primavera", provocando aplausos entre los presentes.

El repertorio continuó con éxitos como 'Mi soledad y yo' y 'El vino de tu boca'. En un momento del show, Sanz también bromeó sobre su participación en el festival: "Cuando Carín me llamó creí que era el festival 'La Cruda', pero no, era 'La Cura'", dijo entre risas.

Quiero felicitar a Carín por hacer este festival aquí en Hermosillo. Eso habla del amor que le tiene a esta tierra. Y todos los que hemos venido esta noche igualmente así lo sentimos", expresó el cantante español.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando interpretó 'Hoy no me siento bien', tema que canta junto a Grupo Frontera, quienes aparecieron como invitados sorpresa en el escenario.

Sanz también interpretó 'Amiga mía', 'Cuando nadie me ve', 'Marciana' y 'No es lo mismo'. Antes de despedirse, pidió un aplauso para el staff de producción y seguridad. El concierto cerró con 'Corazón partío', desatando una fuerte ovación del público.

Fuente: Tribuna del Yaqui