Carín León busca que Sonora sea referencia musical con La Cura Fest

Hermosillo, Sonora.- El cantante sonorense Carín León aseguró que uno de sus principales objetivos es posicionar a Sonora como un punto de referencia en la música, no solo a nivel nacional, sino también internacional, a través de proyectos como La Cura Fest.

Durante una rueda de prensa realizada en Hermosillo, el intérprete señaló que, más allá de perseguir el éxito, su enfoque actual es disfrutar el proceso creativo y los proyectos que desarrolla, mientras trabaja para impulsar la escena musical en su tierra.

Más que buscar el éxito, por el que siempre trabajamos, ya no se trata de andarlo correteando, sino de disfrutar lo que estamos haciendo. Lo que sí ando correteando, como buen hermosilense, es que nuestra ciudad sea un punto de referencia en cuestiones de música", expresó.

#LaCuraFest | Carín León, un enamorado de Sonora uD83EuDD20uD83CuDF35uD83CuDFB6



El cantante sonorense Carín León se declaró un orgulloso de su tierra y destacó que la diversidad y el carácter de los sonorenses forman parte de su identidad musical.#TribunaInforma #Hermosillo #Sonora pic.twitter.com/6hKnWnjrJO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 16, 2026

El artista destacó que la música se ha convertido en una de las principales fortalezas culturales del estado, por lo que considera una responsabilidad contribuir a su crecimiento y proyección. "Creo que la música es la materia prima de las cosas más importantes que tiene Sonora en este momento, y también creo que es una responsabilidad impulsarla", afirmó.

En ese sentido, explicó que La Cura Fest nace con la intención de innovar y ofrecer espectáculos de calidad que coloquen a Sonora en el mapa de los grandes eventos musicales, además de consolidarse como un festival de largo plazo.

Carín León señaló que su deseo es que La Cura Fest se mantenga durante muchos años más y continúe creciendo con cada edición, llevando a Hermosillo propuestas musicales de primer nivel. Asimismo, adelantó que próximamente tendrá presentaciones en otros escenarios importantes; sin embargo, comentó que por ahora no puede revelar más detalles sobre esos proyectos, aunque aseguró que pronto dará a conocer información al respecto.

Carín León: Un enamorado de su tierra sonora

El cantante sonorense Carín León se declaró un enamorado de su tierra y destacó la diversidad y el orgullo que siente por ser originario de Sonora. En una entrevista con los medios en la Cura Fest, León expresó su pasión por su tierra natal y cómo esto se refleja en su música.

La diversidad que tenemos en Sonora y el orgullo que tenemos de ser sonorenses nos da esa identidad", dijo León. "Los hermosillenses estamos acostumbrados a lo bueno y buscamos la excelencia y eso se nota en nuestra música".

León también habló sobre su estilo musical y cómo busca diferenciarse de otros artistas. "Soy mamón porque no quiero que mi música se parezca a nada", confesó. "Quiero que mi música sea única y refleje mi personalidad y mi tierra".

Con su música, Carín León ha logrado conquistar a públicos de todo México y ha llevado el nombre de Sonora a nivel internacional. Su orgullo por su tierra natal es evidente en cada una de sus canciones y en su forma de expresarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui