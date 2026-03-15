Celebran con Carín León la 'Primera cita' de La Cura Fest

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest en su primer día estuvo llena de sorpresas, pues Carín León tuvo como invitados especiales a grandes artistas como Alejandro Sanz, Grupo Frontera y Kany García. "Porque las palabras están de más, gracias Hermosillo", comentó Carín León.

Grupo Frontera abarrotó el escenario Tecate Light para luego dar paso al espectáculo de Alejandro Sanz, que fue uno de los más aplaudidos y esperados del evento, con temas como 'Amiga mía', 'Mi soledad y yo'.

Por su parte, en el rodeo cerraron con broche de oro las leyendas de la música norteña Lalo Mora, Elíseo Robles y Rosendo Cantú, quienes encantaron a los presentes con una gran variedad de éxitos como 'El Rey de mil coronas', 'Lo lindo de ti' y 'Dos cosas', entre otras.

#LaCuraFest | El cantante Alejandro Sanz se presenta esta noche en Expogan Sonora, donde miles de asistentes disfrutan de su show dentro de La Cura FestuD83DuDD25uD83CuDFB6



El público acompaña al artista español cantando sus grandes éxitos.



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Alejandro Sanz empezó su presentación con agradecimientos y elogios para Carín. Luego dio la sorpresa de cantar con Grupo Frontera con el tema 'No me siento bien', "¡Sonora esas manitas arriba!", gritó Sanz y la gente se emocionó.

Y así inició la cura

La gran fiesta musical de La Cura Fest by Carín León arrancó desde las 14:00 horas con una intensa jornada de música que reunió talento emergente, propuestas internacionales y artistas consolidados que encendieron el ambiente en la ExpoGan.

#LaCuraFest | La banda Grupo Frontera tomó el escenario de la Expogan Sonora, donde miles de asistentes se reunieron para disfrutar de su presentación dentro de La Cura Fest by Carín León. uD83EuDD20uD83CuDFB6



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Los primeros acordes del festival corrieron a cargo de bandas seleccionadas personalmente por Carín León, quien diseñó un cartel pensado para abrir la celebración con diversidad de géneros y talento. Temporal fue la primera banda en participar en el rodeo; posteriormente, Kevis y Maykyy hicieron lo propio en el escenario Tecate Light.

Diego Góngora continuó con su nueva propuesta y el show continuó con la banda de folk-rock Midland, que presentó a las 15:55 en el escenario Tecate en el Cura Fest by Carín León. “No somos de esos que los sacan a cantar en México. “A nosotros nos encanta aquí”, dijo Mark Wystrach, el vocalista y guitarrista principal del conjunto.

#LaCuraFest | Integrantes de Palomazo Norteño platicaron con Tribuna durante su paso por la @ExpoGanSon, donde expresaron su gratitud por ser parte de uno de los festivales más esperados del regional mexicano. uD83CuDFA4?



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Entre sus éxitos con los que deleitaron están 'Playboys', 'Wish You Would' y 'Glass Half Empty', canciones de ritmos muy melódicos con letras sobre la vida rural del sur de Estados Unidos. Kakalo, talento hecho en Sonora, fue muy bien recibido por sus paisanos y Kevin Kaarl encantó con el tema 'Dile a tus papás'.

Eddy Rey y Honorables amenazaron antes del rodeo, para dar paso al grupo de rock Jumbo que puso el toque de nostalgia de los 90. Mientras que Kany García encantó a propios y extraños y no podía faltar el tema ‘Te lo agradezco’, donde comparte créditos con Carín.

Fuente: Tribuna del Yaqui