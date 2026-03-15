Consejos básicos para aprovechar al máximo La Cura Fest de Carín León en la ExpoGan de Hermosillo

Hermosillo, Sonora. - La Cura Fest es uno de los eventos que más está dando de qué hablar, pues ayer 14 de marzo de 2026 fue su primer día y este 15 de marzo de 2026 nuevamente habrá más shows en el espectáculo que tiene como recinto la ExpoGan de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, siempre es importante ser previsor si se va a asistir a un lugar con tantos asistentes y aquí en TRIBUNA te compartiremos algunos consejos para que estés lo más cómodo posible y disfrutes al máximo.

Como te informamos previamente a esta serie de presentaciones, existen artículos que, según la organización, pueden o no ingresar. Basándonos exclusivamente en los que sí se permiten, se encuentran los celulares, una herramienta que en la actualidad es más que indispensable, pero que también es fácil de extraviar, por lo que sería muy útil llevar una cangurera o una bolsa pequeña en donde guardarlo y no olvidar el crédito para llamar en caso de emergencias.

Otros consejos indispensables

Conoce la ubicación y el horario: Esto no solo te ahorraría tiempo, sino también dolores de cabeza, porque el tiempo que se invierte en ubicarse dentro de un lugar donde hay demasiadas personas podría provocar que se pierda un concierto. El mapa oficial del festival La Cura Fest puede ser de gran ayuda, por lo que se recomienda traer la imagen descargada en tu aparato electrónico, pues probablemente haya ciertos puntos donde los datos móviles fallen.

Mapa

Ropa y calzado cómodos: Sabemos que cuando se elige salir a despejarse, a veces las personas optamos por nuestros mejores conjuntos con el objetivo de tomarnos fotografías y, aunque es una excelente idea para que en el futuro tengamos una linda forma de recordar ese instante, también hay que considerar que estar de pie por varias horas puede resultar agotador. Por ello te sugerimos usar zapatos bajos, ropa ligera y quizás una chaqueta.

#Espectáculos | Gran expectativa por @bobbypulido425 y @LaFirmaOficial previo a su show en el Escenario Rodeo de La Cura Fest (@agarrandolacura) uD83EuDD20uD83CuDFA4https://t.co/FUm85e3o8R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Prepárate para el clima: En TRIBUNA todos los días te compartimos el clima en Sonora e incluso en Hermosillo. Últimamente, por las noches se siente un poco de frío y, aunque no es usual que llueva, no estaría de más llevar un paraguas de los que se reducen de tamaño para que no se te complique cargarlo. En caso de que quieras consultar el pronóstico del tiempo, hazlo más tarde con nosotros o ingresa a la información del portal meteorológico Meteored.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui