Gran expectativa por Bobby Pulido y La Firma previo a su show en el Escenario Rodeo de La Cura Fest

Hermosillo, Sonora. - La Cura Fest, el festival de música organizado por Carín León, está a punto de arrancar su segunda fecha y hay dos artistas que generan mucha expectativa en el Escenario Rodeo: Bobby Pulido y La Firma.

Bobby Pulido, el ícono del tex-mex, se presentará este el domingo 15 de marzo en el Escenario Rodeo de la Expogan, con su estilo único y sus éxitos como Desvelado, Se Murió de Amor y Le Pediré. Con más de 30 años de carrera, Pulido es uno de los artistas más representativos del género tex-mex.

Por otro lado, La Firma también se presentará en el Escenario Rodeo, con su mezcla de rock y música regional. La banda ha compartido escenario con Pulido en el pasado y promete una presentación inolvidable. Algunos de sus éxitos incluyen:

La Llamada: un tema que consolidó al grupo y les valió un Disco de Oro

Cómo Olvidarla: un rotundo éxito que los llevó a ganar el premio Furia Musical

Ojalá: una versión pop que les permitió penetrar en más público

Lo Mejor de Mi Vida: una cumbia que recuperó el vacío que dejaron en su ausencia

Enséñame a Olvidar: un tema que los posicionó en los primeros lugares de popularidad

Que Triste Verte Feliz: una ranchera que muestra su habilidad para crear baladas emotivas

Daría: un tema que demuestra su capacidad para crear canciones románticas

Bobby Pulido

La Cura Fest es un evento que busca reunir a artistas de diferentes géneros y estilos, y la presentación de Bobby Pulido y La Firma es una de las más esperadas del festival.

Fuente: Tribuna del Yaqui