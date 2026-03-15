La Cura Fest: Minuto a minuto del segundo día del festival de Carín León EN VIVO desde Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este 14 y 15 de marzo, el recinto de la ExpoGan Hermosillo vibra con dos días llenos de música, fiesta y grandes artistas del regional mexicano en La Cura Fest de Carín León. En esta segunda jornada, miles de fans se preparan nuevamente para cantar, bailar y disfrutar de otro día inolvidable en este festival que reúne a destacados exponentes del género. Aquí el minuto a minuto por TRIBUNA.
Fuente: Tribuna del Yaqui
La presentación de Bobby Pulido fue todo un éxito en La Cura Fest by Carín León
La presentación de Bobby Pulido fue todo un éxito en La Cura Fest by Carín León, donde el público no dejó de cantar y bailar durante su show en la Expogan Sonora.
Alejandro Sanz invita al escenario a Carin Leon
Alejandro Sanz invita al escenario a Carin Leon para interpretar 'El vino de tu boca', momento que provoca la euforia del público en La Cura Fest by Carín León.
Sanz emociona a todos
Al interpretar su canción 'Por Bandera', Sanz ondea la bandera de México entre chispas y luces, lo que llenó de emoción a los asistentes.
Bobby Pulido habla sobre su impacto en la música de habla hispana
Bobby Pulido, invitado especial de la segunda jornada La Cura Fest by Carín León en la Expogan Sonora, habla sobre su impacto en la música de habla hispana.
Carin Leon y Grupo Frontera compartieron escenario en La Cura Fest by Carín León
Grupo Frontera al lado de Carin Leon en La Cura Fest by Carín León, poniendo a cantar al público que se reúne en la Expogan Sonora.
'No se va' prende a todo el público
El tema viral 'No Se Va' de Grupo Frontera puso a cantar y bailar a todos los asistentes durante su presentación en La Cura Fest by Carín León, en la Expogan Sonora.
La Firma arranca su presentación en el escenario del Rodeo
La Firma arranca su presentación en el escenario del Rodeo de la Expogan Sonora, haciendo que el público se acerque para escuchar sus éxitos en la La Cura Fest by Carín León.
Alegres de la Sierra con todo en La Cura Fest by Carín León
Alegres de la Sierra con todo en La Cura Fest by Carín León, poniendo a sonar sus corridos ante el público en la Expogan Sonora.
Braulio Mata ya se encuentra sobre el escenario de La Cura Fest by Carín León
Braulio Mata ya se encuentra sobre el escenario de La Cura Fest by Carín León, haciendo sonar sus canciones ante el público en la Expogan Sonora.
Kany García ya está sobre el escenario en La Cura Fest by Carín León
Kany García ya está sobre el escenario en La Cura Fest by Carín León, cantando ante el público que se muestra emocionado y atento a cada canción en la Expogan Sonora.
Carín León busca que Sonora sea referencia musical con La Cura Fest
En rueda de prensa durante el segundo día de La Cura Fest, Carín León aseguró que uno de sus principales objetivos es posicionar a Sonora como un punto de referencia en la música
Element se dice muy agradecidos con Carín León
La banda Element se dijo feliz y agradecida de ser siempre considerada por Carín León, en sus cumpleaños y diferentes eventos, y ahora formar parte de La Cura Fest, ya que esto les permite compartir su música con miles de fans y vivir la experiencia de tocar en escenarios importantes con mayor proyección.
Murrieta sur compartió que se sienten emocionados
Murrieta sur compartió que se sienten emocionados de poder tocar en La Cura Fest by Carín León y presentar su concepto musical en un escenario importante como el de la Expogan Sonora.
La Brissa llegó al escenario Rodeo de La Cura Fest
La agrupación La Brissa llegó al escenario Rodeo de La Cura Fest para poner el ambiente y encender la fiesta desde los primeros acordes. Los asistentes no tardaron en sacar los pasos prohibidos y llenar de baile este segundo día del festival en la ExpoGan Hermosillo.
El público disfruta la presentación de Midland durante el segundo día
El público disfruta la presentación de Midland durante el segundo día de La Cura Fest by Carín León en la Expogan Sonora.
Murrieta Sur inició su presentación en el escenario del Rodeo
La agrupación Murrieta Sur inició su presentación en el escenario del Rodeo durante La Cura Fest by Carín León en la Expogan Sonora.
La cantante Damaris Bojor ya está sobre el escenario
Mientras las personas comienzan a ingresar a la Expogan Sonora, la cantante Damaris Bojor ya está sobre el escenario poniendo el ambiente en el segundo día de La Cura Fest by Carín León.
¡La música ya se siente en el Rodeo!
La agrupación Element es la encargada de iniciar el ambiente en el escenario del Rodeo durante el segundo día de La Cura Fest, poniendo a cantar y bailar a los asistentes que ya disfrutan del festival en la ExpoGan Hermosillo.
Arranca el segundo día de La Cura Fest en la ExpoGan Hermosillo
Todo listo para comenzar con el segundo día de La Cura Fest de Carín León.
Ya se arman las filas para el segundo día
Desde temprano, asistentes comienzan a formarse en la ExpoGan Sonora, listos para ingresar y vivir el segundo día de La Cura Fest by Carín León. Con boletos en mano, los fans esperan la apertura de puertas para disfrutar otra jornada llena de música y ambiente.