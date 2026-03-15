La Cura Fest: Minuto a minuto del segundo día del festival de Carín León EN VIVO desde Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este 14 y 15 de marzo, el recinto de la ExpoGan Hermosillo vibra con dos días llenos de música, fiesta y grandes artistas del regional mexicano en La Cura Fest de Carín León. En esta segunda jornada, miles de fans se preparan nuevamente para cantar, bailar y disfrutar de otro día inolvidable en este festival que reúne a destacados exponentes del género. Aquí el minuto a minuto por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui