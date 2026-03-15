'Una Batalla Tras Otra': ¿Dónde podrás ver el filme que ganó a Mejor Película en los Premios Oscar 2026?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de una larga espera y casi cuatro horas de ceremonia en los Premios Oscar 2026, finalmente Una Batalla Tras Otra fue el filme que inesperadamente ganó el galardón a Mejor Película del año, superando a sus contrincantes más famosos, como Sinners. Por este motivo en TRIBUNA DEL YAQUI te decimos en dónde podrás ver el mencionado filme si no pudiste verlo en cines.

Después varios meses de preparaciones y de espera con altas expectativas por el público, este 15 de marzo del 2026, se ha realizado la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en la que finalmente se conocieron a los ganadores de las más de 20 categorías que existen en la actualidad en dicha evento, como Mejor Canción Original, que en esta ocasión fue Golden, el tema principal de Las Guerreras del K-Pop.

El filme que tiene como actor principal a Leonardo DiCaprio, sigue la vida de 'Bob Ferguson', que es un revolucionario fracasado, adicto y paranoico, el cual sobrevive desconectado de la realidad con su hija, 'Willa Ferguson', la que consigue que vuelve al mundo real después de que su primogénita, interpretada por Chase Infiniti, desaparece de la nada, y hace todo lo posible para encontrarse con ella.

“I wrote this movie for my kids, to say sorry for the housekeeping mess that we left in this world we're handing off to them.”



— Paul Thomas Anderson during his #Oscars acceptance speech for ‘One Battle After Another.’ pic.twitter.com/2xVK0a5ZTa — Pop Base (@PopBase) March 16, 2026

La película que se estrenó en cines en el año del 2025, la cual contó con la dirección del ya galardonado y multinominado, Paul Thomas Anderson, actualmente está disponible, para verse, únicamente por la plataforma de streaming de HBO Max, en la que debes pagar una suscripción mensual o anual para tener acceso a esta.

Cabe mencionar que además de ganar a Mejor Película, Una Batalla Tras Otras, también se ha llevado un galardón como Mejor Guion Adaptado, Mejor Casting, Mejor Director, que fue Paul Thomas Anderson y Mejor Actor de Reparto, que fue alzado por el reconocido actor, Sean Penn, que dio vida a Steven J. Lockjaw.

El arte de unir cada escena con precisión convierte a "Una Batalla Tras Otra (One Battle After Another)" en ganador del Oscar a Mejor Montaje uD83CuDFA5? #ElOscarEs #PremiosOscar



EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/ce4GxnvuRW pic.twitter.com/geWcIVcNQC — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui