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La Cura Fest

VIDEO: Alejandro Sanz saluda y atiende a fans sonorenses a su llegada a Hermosillo para La Cura Fest

El cantante español llegó a la capital sonorense para participar en La Cura Fest, donde, además de convivir con admiradoras a su llegada al aeropuerto

VIDEO: Alejandro Sanz saluda y atiende a fans sonorenses a su llegada a Hermosillo para La Cura Fest
VIDEO: Alejandro Sanz saluda y atiende a fans sonorenses a su llegada a Hermosillo para La Cura Fest Foto: TRIBUNA / Cristian Ruiz

Hermosillo, Sonora.- Alejandro Sanz llegó a Hermosillo, Sonora, para ser parte de La Cura Fest de Carín León y fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes lo esperaban en el aeropuerto para saludarlo y tomarse fotos con él.

A su llegada, el artista detuvo su camioneta unos minutos y se mostró accesible y cariñoso, permitiendo que sus admiradoras lo besaran y se tomaran selfies con él.

Alejandro Sanz se presentó el sábado en La Cura Fest, un festival organizado por Carín León, y cautivó al público con su voz y su energía. Su presentación fue un éxito, y los asistentes corearon sus canciones más populares, como 'Mi soledad y yo', 'Corazón Partío' y 'Amiga Mía'.

El español invitó al escenario a Grupo Frontera, con quien interpretó el tema 'Hoy no me siento bien' y puso a bailar y cantar a varios de los fans.

Elogios para Carin

El cantante español no dudó en elogiar a Carín León al inicio de su presentación en la primera fecha de La Cura Fest: "Quiero felicitar a Carín por hacer este festival aquí en Hermosillo. Eso habla del amor que le tiene a esta tierra y todos los que hemos venido esta noche igualmente así lo sentimos", expresó.

"Cuando me llamó, creí que era el festival 'La Cruda', pero no, era 'La Cura'", bromeó Sanz para dar paso a un concierto donde incluyó sus más grandes éxitos como 'Mi soledad y yo' y 'Amiga mía'.

Detalles de la presentación de Alejandro Sanz en La Cura Fest

  • Fecha: Anoche
  • Lugar: Expogan, Hermosillo, Sonora
  • Evento: La Cura Fest
  • Organizador: Carín León

Canciones interpretadas: 'Corazón Partío', 'Amiga Mía', 'Mi Persona Favorita', entre otras

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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