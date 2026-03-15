(VIDEO Y FOTOS) Grupo Marrano llega de sorpresa y prende la primera jornada de La Cura Fest

Hermosillo, Sonora.- La primera jornada de La Cura Fest, organizada por Carín León, sorprendió a los asistentes con la presentación de Grupo Marrano, una banda de música norteña originaria de Monterrey. Su aparición en el escenario de la Arena de Rodeo fue inesperada, ya que no había sido anunciada previamente en el cartel oficial del festival.

"Todos tenemos un marrano adentro y pues Carín sacó a su marrano y somos los artistas sorpresa", comentaron para TRIBUNA.

"Estamos muy contentos todos los que estamos detrás del proyecto de Marrano, este proyecto que ya tiene 24 años y esperamos que la gente reciba bien esta sorpresa nosotros estamos llevándonos la sorpresa de que nos están tratando muy bien todos ustedes", expresaron.

El grupo se presentó anoche

El evento sucedió en Hermosillo

Grupo Marrano

Grupo Marrano es conocido por su estilo único y su identidad artística, que incluye el uso de máscaras en sus presentaciones. Su inclusión en el festival fue un acierto, ya que cautivó al público con su música y energía.



#LaCuraFest | Grupo Marrano (@gpomarrano) apareció como grupo sorpresa en el escenario del festival en la @ExpoGanSon, donde comparten su alegría por formar parte del evento. uD83CuDFB6



uD83DuDCF7 Betty Araque | Tribuna Sonora#Tribuna #LaCuraFest #GrupoMarrano #Hermosillo #RegionalMexicano pic.twitter.com/ijHUhaz6Of — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

La Cura Fest es un evento que busca reunir a artistas de diferentes géneros y estilos, y la presentación de Grupo Marrano fue un ejemplo de la diversidad y riqueza musical que se puede encontrar en el festival. ¡Si te perdiste su presentación, no te preocupes! La Cura Fest continúa hoy con un cartel estelar que incluye a artistas como Alejandro Sanz, Kany García y Midland.

Fuente: Tribuna del Yaqui