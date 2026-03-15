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La Cura Fest

(VIDEO Y FOTOS) Grupo Marrano llega de sorpresa y prende la primera jornada de La Cura Fest

Grupo Marrano sorprendió a los asistentes con su aparición en el evento del momento, La Cura Fest, organizado por Carín León

(VIDEO Y FOTOS) Grupo Marrano llega de sorpresa y prende la primera jornada de La Cura Fest
Grupo Marrano aparece sin aviso en la primera fecha de La Cura Fest Foto: TRIBUNA/ Betty Araque

Hermosillo, Sonora.- La primera jornada de La Cura Fest, organizada por Carín León, sorprendió a los asistentes con la presentación de Grupo Marrano, una banda de música norteña originaria de Monterrey. Su aparición en el escenario de la Arena de Rodeo fue inesperada, ya que no había sido anunciada previamente en el cartel oficial del festival. 

"Todos tenemos un marrano adentro y pues Carín sacó a su marrano y somos los artistas sorpresa", comentaron para TRIBUNA.

"Estamos muy contentos todos los que estamos detrás del proyecto de Marrano, este proyecto que ya tiene 24 años y esperamos que la gente reciba bien esta sorpresa nosotros estamos llevándonos la sorpresa de que nos están tratando muy bien todos ustedes", expresaron.

El grupo se presentó anoche 
El grupo se presentó anoche 
El evento sucedió en Hermosillo 
Grupo Marrano 
Grupo Marrano 

Grupo Marrano es conocido por su estilo único y su identidad artística, que incluye el uso de máscaras en sus presentaciones. Su inclusión en el festival fue un acierto, ya que cautivó al público con su música y energía.
 

La Cura Fest es un evento que busca reunir a artistas de diferentes géneros y estilos, y la presentación de Grupo Marrano fue un ejemplo de la diversidad y riqueza musical que se puede encontrar en el festival. ¡Si te perdiste su presentación, no te preocupes! La Cura Fest continúa hoy con un cartel estelar que incluye a artistas como Alejandro Sanz, Kany García y Midland.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

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