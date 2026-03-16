La Cura Fest: Carín León convierte a Hermosillo en capital de la música

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo volvió a rendirse a los pies del talento, la buena música y una organización ejemplar. Miles de personas se reunieron en torno a un gran evento: La Cura Fest, ideado y organizado por Carín León, que trajo a varios de sus amigos, como Alejandro Sanz, Bobby Pulido y Kanny García, referentes internacionales que convirtieron, por un fin de semana, a la ExpoGan en el festival que llegó para quedarse.

Hermosillo vivió un par de días como nunca antes. Su cantante preferido, ese que ama a su ciudad y nunca pierde oportunidad para demostrarle su cariño, ofreció un evento único. Este fue el primer Cura Fest de muchos por venir, el cual ya planea llevar a otras partes del mundo.

El oriundo de la H aseguró que, después de un tiempo sin tocar en su ciudad, no quiso hacerlo solo con un concierto, y fue entonces cuando se empezó a gestar este festival, que fue un rotundo éxito con la presencia de más de 70 mil personas. El segundo día de actividades comenzó todavía con el sol pegando a plomo, y los acordes del rock ochentero, magistralmente ejecutados por el grupo Element con Netto Bojórquez en la voz, fueron el preámbulo de otro gran día en el escenario del Rodeo de la ExpoGan.

El elenco del domingo incluyó a Murrieta Sur, que, con una mezcla de géneros como country y norteño, amenizó las primeras horas en el Rodeo, mientras que en el escenario Tecate Light Damaris Bojor se presentó con su propuesta musical, bien recibida por quienes llegaron desde temprano a las instalaciones.

Como ya es costumbre, La Brissa congregó a cientos de personas que corearon cada una de sus canciones, mientras que Midland hizo lo propio prácticamente a la misma hora en el escenario principal.

Kevin Kaarl, Liberatto, Eddy Rey y Braulio Mata —quien estuvo acompañado de Los Alegres de la Sierra— continuaron con la cartelera como preámbulo de otra jornada para la historia en el firmamento musical sonorense.

Mientras La Firma interpretó su éxito 'La Llamada' en el Rodeo, Grupo Frontera no se quedó atrás y presentó sus canciones más reconocidas en el escenario principal. Con 'Desvelado', Bobby Pulido desató la euforia de los presentes, que corearon cada estrofa de ese tema que se mantiene vigente más de tres décadas.

Para cerrar con broche de oro, el cantautor español Alejandro Sanz hizo un recorrido por su carrera musical; antes, Carín León, una vez más, se entregó a su gente, prometiendo llevar siempre a la 'H' consigo.

Fuente: Tribuna del Yaqui