VIDEOS: Noche de duetos en La Cura Fest con Carín León

Hermosillo, Sonora.- La segunda jornada de La Cura Fest fue una noche inolvidable para Carín León, quien aprovechó la ocasión para realizar una serie de duetos con sus grandes amigos del medio del espectáculo.

El escenario de la ExpoGan se convirtió en un lugar de encuentro para algunos de los artistas más destacados de la música regional mexicana. Carín León invitó a Kany García a cantar 'Te lo Agradezco', un tema que emocionó a la multitud. Luego, se unió a Grupo Frontera para interpretar un tema que hizo que el público se pusiera de pie.

Matisse también se subió al escenario para compartir su talento con Carín, y Bobby Pulido fue llamado "maestro" por el anfitrión del festival. Juntos, interpretaron 'Desvelado', uno de los temas más aplaudidos de la noche.

Braulio Mata, artista sonorense, también se unió a Carín en el escenario, seguido de Alex Ramírez, hijo de Serapio, exLaberinto, con quien interpretó 'Mi Juventud a los Cuarenta'.

La noche fue una celebración de la música sonorense, y Carín León no escatimó en elogios para su tierra natal. "Que vivan los artistas sonorenses chingones", exclamó, y luego interpretó 'Abrígame', con un emotivo mensaje para Sonora.

Kakalo, un artista que ha trabajado con Carín, fue llamado "el artista más completo de Latinoamérica" y se unió a él para interpretar 'Tierra Trágame'.

La noche siguió con más duetos y sorpresas, incluyendo una improvisación con el Xaxi, con quien interpretó 'No Capea'. Carín León demostró por qué es uno de los artistas más queridos y respetados de la música regional mexicana.

La Cura Fest promete continuar los proximos años con más música y emociones, pero la noche de ayer será recordada como una de las mejores del festival. ¡Viva la música sonorense!.

Fuente: Tribuna del Yaqui