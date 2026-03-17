Carín León y Jelly Roll lanzan 'Lighter', la primera canción oficial del Mundial 2026

Hermosillo, Sonora.- Durante el festival 'La Cura Fest' celebrado los días 14 y 15 de marzo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, se dio a conocer que el cantante sonorense Carín León y el artista estadounidense Jelly Roll lanzarán la canción 'Lighter', la cual será el primer sencillo del álbum oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La canción ya se encuentra disponible para pre-guardarse en las plataformas digitales previo a su estreno.

Jelly Roll estaba contemplado dentro del cartel del evento 'La Cura Fest'; sin embargo, su participación fue cancelada días antes de realizarse el festival, lo cual genera incertidumbre entre los fans que esperaban verlo compartir escenario con Carín León. Ahora la colaboración entre ambos artistas se concreta por medio de este nuevo sencillo, el cual formará parte del proyecto musical que estará en el Mundial 2026.

Carín León y Jelly Roll lanzarán 'Lighter', la primera canción oficial del Mundial 2026

La canción 'Lighter' se estrenará el próximo viernes 20 de marzo de 2026 y se espera que sea uno de los lanzamientos destacados previo al torneo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de dar a conocer por medio de redes sociales este proyecto musical.

"¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el futbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte. ¡Estén atentos, el primer sencillo saldrá a la venta este viernes 20 de marzo de 2026!", comunicó por medio de su cuenta de Instagram Infantino.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León?drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui