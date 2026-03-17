"Perjudican a las víctimas": Dua Lipa cuestiona cómo los medios cubren el caso Jeffrey Epstein

Los Ángeles, Estados Unidos.- Como le hemos dado seguimiento en TRIBUNA al caso de los archivos de Jeffrey Epstein, los cuales fueron revelados en enero de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, varias figuras del espectáculo han terminado vinculadas a este caso por rumores, a pesar de que no existen pruebas; mientras que otros sí fueron aprehendidos por su relación con Epstein, como el príncipe Andrew Mountbatten-Windsor.

De hecho, Mountbatten-Windsor es originario de Inglaterra, justo de donde proviene la reconocida cantante Dua Lipa, quien recientemente rompió el silencio sobre el delincuente sexual que perdió la vida en su celda el 10 de agosto de 2019. La intérprete de Scared to Be Lonely abordó la manera en que los medios informan sobre los crímenes que cometió dicho magnate y por los cuales terminó en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Todo ocurrió en un episodio de su podcast Service95 Book Club con la autora Roxane Gay, donde la joven de 30 años se mostró indignada por la forma en que la prensa trata este tema tan delicado. Según su juicio, los medios no deberían centrarse en las "fiestas sexuales" ni en las menores de edad, sino en aquellos que lamentablemente fueron víctimas de abusos, ya que sensacionalizar el caso termina protegiendo a los responsables.

Jeffrey Epstein

"Es repugnante. La forma en que se han reportado los crímenes y el lenguaje utilizado han perjudicado enormemente a todas las víctimas", aseveró, para luego agregar que el enfoque principal deberían ser las víctimas: "No dejo de pensar en todas las historias que hablan de las menores y las fiestas sexuales, en lugar de escribir sobre las víctimas, que son niñas que fueron víctimas de trata".

Asimismo, enfatizó que el lenguaje influye significativamente porque, en lugar de informar, enmascara lo ocurrido, confundiendo al lector: "Es como si lo ocultaran todo para proteger, no sé a quién, si al lector o para enmascarar lo que realmente está sucediendo. Es fascinante cómo los medios manipulan y distorsionan las cosas, incluso en los momentos más oscuros", afirmó la estrella británica de talla internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui