Zendaya al fin rompe el silencio sobre su boda secreta con Tom Holland y responde a FOTOS filtradas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz y cantante de origen estadounidense, Zendaya, acaba de brindar una entrevista en televisión, en la que al fin rompió el silencio con respecto a su tan polémica boda secreta al lado de su pareja de más de cinco años, el famoso actor británico, Tom Holland, y en medio de la serie de dimes y diretes acaba de responde sobre la filtración de fotos de este aparente especial día.

En febrero de este 2026, comenzaron varios rumores, uno de separación y otro de boda, cuando la actriz de Euphoria apareció sin su anillo de compromiso. Poco después de esto, Law Roach, el estilista por más de 10 años de la también cantante, en su paso por la alfombre roja de los Premios Actor 2026, declaró ante las cámaras que el británico y la estadounidense ya se dieron el sí acepto ante el altar: "Se lo perdieron, la boda ya se celebró. La boda terminó. Lo siento".

Justo después de que el estilista dijera que los protagonistas de Spider-Man: A Brand New Day, se habían casado, comenzado a circular a través de X, anteriormente conocido como Twitter, varias imágenes en las que se ve a la pareja en el altar al darse el supuesto sí acepto, y otras mientras que posan en lo que se dice fue la recepción de su matrimonio, la cual se considera que fue creada a base de IA. Ahora, Zendaya ha decidido aclarar todo, ¿sí se casó, no son IA las fotos?

Zendaya and Tom Holland's WEDDING PICTURE! pic.twitter.com/ZzJbspp6iF — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 2, 2026

Durante su presentación en el programa de Jimmy Kimmel, el presentador le dijo que en redes sociales estaba volando la cabeza de muchos con esto, a lo que la intérprete Replay declaró: "¿En serio? ¡No he visto nada de eso!". El presentador en su papel habló de las imágenes con IA, a lo que la artista estadounidense no pudo evitar reírse y señalar que muchos han caído en esta trampa aunque es obvio.

La actriz de Agente K.C, destacó que ella estaba hablando con personas de su vida y de la nada llegaban a felicitarla y le decían que las fotos de su boda eran preciosas y ella tenía que dejar en claro que no eran reales: "Estaba por ahí, en la vida real, y la gente me decía: '¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!'. Y yo les respondía: 'Cariño, son hechas con IA. No son reales'". De la misma manera, se burló y compartió fotos de su filme The Drama con Robert Pattinson, en la que solo pegó la cara de Tom, bromeando con que esas son las reales.

Fuente: Tribuna del Yaqui