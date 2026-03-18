El mundo del espectáculo de luto: Muere Aneudi Rendón, 'Dr Culichi', cirujano de famosas

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de marzo de 2026, Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido en redes sociales como Dr. Culichi o el cirujano de las estrellas, perdió la vida. El anuncio se realizó a través de redes sociales en un comunicado que generó diversas reacciones de consternación por esta repentina muerte, que ha puesto de luto al mundo del espectáculo mexicano.

Es necesario aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la causa de su fallecimiento, pues la información proporcionada fue bastante ambigua. Sin embargo, a este lamentable hecho se unieron con sus condolencias no solo el público en general, sino también figuras del entretenimiento, como el popular cantante de regional mexicano Larry Hernández.

"No amigo, no. Abrazo fraternal y eterno descanso a un gran ser humano y amigo. Gracias por tantos momentos maravillosos y por hacernos sentir parte de tu vida", escribió. De hecho, entre los numerosos comentarios también se encuentran los de colegas e internautas que destacaron su trabajo: "Jamás lo conocí en persona, pero lo seguía en Instagram y en TikTok me gustaban sus trabajos. Dios en gloria lo tenga", puntualizó @hernanndezb.

Comunicado

Versiones

Medios de comunicación y personas en la web aseguran que falleció por un infarto o paro cardiaco. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el caso. Cabe resaltar que un paro cardiaco ocurre cuando el corazón deja de latir y, como consecuencia, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. Por ello, es crucial acudir rápidamente al médico, ya que todo sucede en cuestión de minutos.

"Con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento de Dr. Aneudi Rendón Moreno. Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y de todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo", dice un fragmento del escrito, que ha generado más de 13 mil reacciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui