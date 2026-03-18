Filtran VIDEO de Shia LaBeouf en ropa interior en el lobby de un hotel en Italia al pedir "fuego"

Roma, Italia.- El polémico actor estadounidense, Shia LaBeouf, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se filtró un video en el que se le puede ver sin vergüenza alguna mientras que está en ropa interior en lobby del hotel en el que se hospedó durante su visita a Italia, en el que se le acerca a varias personas y les pide "fuego" para encender el cigarrillo que cuelga de su boca.

Como se recordará, el pasado 18 de febrero del 2026, el Departamento de Policía de Nueva Orleans informó a TMZ, que la madrugada del pasado martes 17 de febrero del 2026, arrestaron al polémico actor de Transformers por alterar el orden en el bar llamado Mardi Gras, ubicado en el Barrio Francés de Nueva Orleans, y después haberse agarrado a golpes con dos personas, incluso tuvo que recibir atención médica.

Ahora, a un mes de esta situación, el actor de El Recolector volvió al centro del escándalo, debido a que el medio estadounidense anteriormente mencionado, reveló que Shia no tuvo vergüenza alguna y lo tomó como lo más natural del mundo, el salir de su habitación de hotel usando únicamente un bóxer y caminar por los pasillos del lugar y abordar a las personas para pedirles que le dieran "fuego" para su cigarro.

Shia LaBeouf apanha em briga durante o Mardi Gras.



Vídeos mostram o ator sem camisa e alterado durante uma briga generalizada no Mardi Gras. Após ser retirado de um estabelecimento, ele teria retornado ainda mais agressivo para confrontar clientes. Shia precisou de atendimento… pic.twitter.com/D1Xrrh8i8Q — Kinopix (@kiinopix) February 17, 2026

El video que ya se está viralizando en X, anteriormente conocido como Twitter, se puede ver a la tan polémica estrella y productor de Hollywood, en la mencionada ropa interior, con calcetines blancos, mientras que está en el lobby del hotel en el que se hospedó en Italia mientras que se acerca a varias personas, incluso se puede ver como una mujer se aleja algo avergonzada de verlo así, mientras que él se acerca a otro hombre con un cigarro colgando de la boca y le suplica: "Vamos, hermano... dame un maldito fuego. ¿Tienes un fuego?".

Hasta el momento se desconoce si va a recibir alguna sanción por parte de las autoridades italianas, pero se cree que actualmente ya estaría en suelo estadounidense, debido a que debe de presentarse a comparecer ante el Tribunal de Nueva Orleans, el próximo jueves 19 de marzo, con respecto al tema de su arresto antes mencionado, y si pudo viajar al continente europeo fue por un permiso especial que le otorgó el Tribunal para que pudiera asistir al bautizo de su padre.

Shia LaBeouf was seen in his underwear in an Italian hotel lobby... begging for a light. uD83DuDEAC pic.twitter.com/EOIWy8zP1A — TMZ (@TMZ) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui