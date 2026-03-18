FOTOS: Natanael Cano y su novia Marisa, 'acaramelados', cantan los temas de Carín en La Cura Fest

Hermosillo, Sonora - Natanael Cano y su novia, Marisa, asistieron al concierto de La Cura Fest, organizado por Carín León, y se convirtieron en el centro de atención de los fans. La pareja, que fue invitada por Adriel Favela, se mostró muy acaramelada durante el evento, especialmente cuando Carín León interpretó 'Según quién'.

En un video viral, se puede ver a Natanael Cano y Marisa abrazados y coreando el tema en un área VIP sobre el escenario. La presencia de Natanael fue una sorpresa, ya que es la primera vez que asiste a un evento público de Carín León. La invitación al evento surgió por parte del cantante Adriel Favela, quien comparte amistad con Carin y Natanael.

Natanael Cano y su novia Marisa, 'acaramelados', cantan los temas de Carín en La Cura Fest

Dicha invitación desató los comentarios entre los fans sobre una posible colaboración musical entre Adriel y Carín, aunque a la fecha no hay nada confirmado.

Encuentros en el VIP de La Cura Fest

El backstage de La Cura Fest fue un hervidero de estrellas, con encuentros entre los sonorenses que dominan la escena del regional mexicano, encabezados por Carín León, que logró reunir en este festival a figuras como Gabito Ballesteros, El Xavi, Remy Valenzuela, Natanael Cano y Adriel Favela, por mencionar algunos.

Natanael Cano y su novia Marisa, 'acaramelados', cantan los temas de Carín en La Cura Fest

La Cura Fest: Un Éxito Rotundo

La primera edición de La Cura Fest fue un éxito rotundo, con más de 35 mil asistentes y presentaciones de artistas como Alejandro Sanz, Kany García y Midland. El festival demostró ser un punto de encuentro importante para la industria musical y un espacio para que los artistas se conecten con sus fans.

Natanael Cano y su novia Marisa, 'acaramelados', cantan los temas de Carín en La Cura Fest

Fuente: Tribuna del Yaqui