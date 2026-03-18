La Cura Fest expande sus alas a Europa: España será la sede en 2027

Hermosillo, Sonora.- La Cura Fest, el festival de música regional mexicana creado por Carín León, está listo para conquistar el mundo. Después de un éxito rotundo en su primera edición en Hermosillo, el festival anuncia su expansión a Europa, con España como la sede contemplada para 2027.

"La idea es exportarlo a otras partes del mundo... como no podemos hacer que toda la gente venga a Sonora, hay que llevarle Sonora al mundo", expresó Carín León durante una rueda de prensa. Y así lo confirmó oficialmente en redes sociales: "¿Qué tal si nos jalamos pa' España a agarrar La Cura? Desde Hermosillo hasta Madrid, nos vemos en 2027".

La primera edición de La Cura Fest fue un éxito histórico, reuniendo a más de 70 mil asistentes en la ExpoGan Hermosillo y consolidándose como uno de los eventos más importantes del noroeste del país. El impacto del festival trascendió lo musical, generando un boom económico y turístico en la región.

Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre la edición internacional, se espera que La Cura Fest España sea un evento inolvidable, con un cartel estelar y una experiencia única para los asistentes. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir La Cura Fest en Madrid!

Fuente: Tribuna del Yaqui