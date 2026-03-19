Amanda Miguel estalla en 'Hoy' ante críticas por rechazar dueto con Ángela Aguilar y aclara polémica

Ciudad de México.- La reconocida cantante de baladas de origen argentino, Amanda Miguel, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en la que no ha dudado en estallar ante críticas, y también ante mensajes de felicitación, por presuntamente rechazar un dueto con una de las artistas más odiadas del regional mexicano, Ángela Aguilar, por lo que decidió aclarar su polémico comentario sobre su voz.

Como se sabe, desde hace varios meses que se ha dicho que la viuda de Diego Verdaguer sí tiene un lado en el tema del escándalo que rodea a Ángela desde que se casó con Christian Nodal, debido a que se le ha visto sobre el escenario al lado de la ex del sonorense, la cantante y actriz, Belinda, además de que en una entrevista, afirmó que ya planean dueto y que desea colaborar con su compatriota argentina, Cazzu, otra ex de Nodal que el público apoya.

Aunque Amanda nunca ha dicho que odie o que juzgué a Ángela por esto, en una entrevista para Sale el Sol, se le cuestionó que pensaba sobre el talento vocal de la joven hija menor de Pepe Aguilar, que proviene de un linaje privilegiado de cantantes, a lo que contundente, dejó en claro que su voz no le parece fuera de lo normal y no le llama la atención ni para hacer una colaboración con ella, dejando en shock a todos: "No me llama la atención su voz. Pues su voz está okey". Aunque no dice nada malo, para muchos, fue tomado como un rechazo a la creadora de Gotitas Saladas.

Ahora, después de esta serie de dimes y diretes, la intérprete de El Me Mintió, durante una entrevista para el programa matutino de Televisa, dejó en claro que ella no tiene nada en contra de la intérprete de En Realidad, y son la prensa y el público que buscan "pender" un "pajar" con este tema: "Qué tema tan pesado y ustedes lo hacen más. Yo creo que son ustedes los que no la quieren, son ustedes, como que le buscan a que se prenda fuego, un pajar completo con un cerillito".

Finalmente, sobre si es team de la actriz de Mentiras, La Serie o de la intérprete de Con Otra, en este caso tan polémico entre Nodal y sus exparejas, Amanda declaró que ella vive momentos maravillosos como para ponerse a hablar sobre teams y odio entre los artistas y fandoms: La vida me tiene muy feliz como para ponerme a hablar de un team y de odio, ser team de alguien, no me interesa. No me interesa hablar del tema, tengo muchas otras cosas en las que pensar bien bonito

@programa_hoy Amanda Miguel ya no quiere hablar de sus polémicas declaraciones. ? sonido original - HOY

Fuente: Tribuna del Yaqui