¡De lujo! Natanael Cano presume su nuevo Skyline R34 Midnight Purple

Hermosillo, Sonora.- El cantante de música regional mexicana, Natanael Cano, ha agregado un nuevo miembro a su colección de autos de lujo: un Nissan Skyline R34 Midnight Purple, una edición especial que ha generado gran expectativa entre sus fans.

El Skyline R34 Midnight Purple es un auto de ensueño que ha sido objeto de deseo de muchos entusiastas del motor. Su precio en pesos mexicanos puede variar mucho dependiendo del modelo, año, condición y procedencia.

Natanael Cano presume su nuevo Skyline R34 Midnight Purple

Según expertos en el mercado automotor, un GT-T en buen estado puede costar entre 700 mil y un millón 200 mil pesos mexicanos, mientras que un GT-R V-Spec en condiciones decentes y con kilometraje medio puede rondar entre dos millones 500 mil y cuatro millones de pesos mexicanos. Sin embargo, un GT-R V-Spec II Nür, como el Midnight Purple, puede superar los cinco millones de pesos mexicanos

Es importante destacar que estos precios son aproximados y pueden variar según el vendedor y la condición del vehículo. Además, hay que considerar los costos de importación, legalización y mantenimiento especializado.

Natanael Cano presume su nuevo Skyline R34 Midnight Purple

El Skyline R34 GT-R es un auto que ha ganado fama mundial gracias a su aparición en películas como Fast and Furious, donde un ejemplar se vendió en 24 millones 025 mil 815 pesos mexicanos en 2023. Natanael Cano se une a la lista de celebridades que poseen un Skyline R34, y su nuevo auto seguro generará gran revuelo en las redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui