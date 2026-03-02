Gomita rompe el silencio sobre su cirugía de emergencia: "Si no me operaban me iba a morir"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora de origen mexicano, Gomita, acaba de emplear el espacio que le ofreció su hermana menor en su pódcast, para romper el silencio con respecto a la cirugía de emergencia a la que tuvo que someterse, declarando que lloró y oró con todas sus fuerzas, al saber que iba a morir de no operarse, según los informes que le dieron los médicos al examinarla.

A través de su cuenta de TikTok, la famosa artista Aracely Ordaz, mayormente conocida como Gomita, compartió un video en el que se le puede ver desde el hospital, explicando a sus seguidores que estuvo a punto de partir de este mundo el pasado 5 de febrero de este 2026, y es un milagro que siga con vida. Según su relato, tuvo que ser sometida de urgencia a una operación de abdomen, pero, nunca reveló los motivos, solo agradeció que estaba viva y el apoyo de su comunidad cristiana en este momento.

Ahora, a casi un mes de esta fuerte confesión y tantos dimes y diretes alrededor de su tragedia, Gomita en el pódcast La Pape 2 de su hermano menor, conocido como Lapizín, decidió finalmente romper el silencio, confesando que todo se debió a complicaciones de un bypass gástrico que se hizo para parar cirugías estéticas, pues comenzó a sentir ganas de vomitar y ver su estómago muy hinchado, además de un intenso dolor, que no era normal y le hizo correr a urgencias: "Sentía que se me reventaba el estomago por dentro, sentí que me moría".

@gomita_oficial Esto pasó el 5 de febrero, solo se mi Dios existe y hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi MOTIVACIÓN PARA ARREGLARME HOY, NO PIERDO LA FE, AL CONTRARIO AUMENTA.??? ? original sound - Amanda Nguyen

La exparticipante de La Casa de los Famosos México, reveló que tras una revisión, le informaron que tenía su intestino lleno de aire, así como una obstrucción, de la que no conocían su origen y era de vida o muerte operarla para encontrar la causa, señalando que que ella se puso a orar y llorar porque le afirmaron que no someterse a la operación podía perder la vida, y ella solo podía pensar en que no se quería morir.

Finalmente, al hablar, mostró un video de su médico al explicarle toda esta situación, en la que señaló que la causa fue que su coló se había enrollado en él mismo, y la operación era necesaria, y ahora se encuentra en recuperación, destacando que ha sido complicado, pero está mejorando poco a poco, por lo que pide a sus fans tener conciencia de qué es lo que se hacen en el cuerpo: "Infórmense bien, cuídense mucho y no minimicen ninguna señal del cuerpo".

Fuente: Tribuna del Yaqui