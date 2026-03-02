Hijo de Cher, Elijah Blue Allman, detenido por alteración del orden público y allanamiento en California

California, Estados Unidos. - Elijah Blue Allman, hijo menor de Cher y del fallecido músico Gregg Allman, está en un serio problema tras ser arrestado en las instalaciones de la St. Paul’s School en Concord, Nuevo Hampshire, por lo que se le acusa de allanamiento y alteración del orden público. De hecho, según medios estadounidenses, fue detenido por agentes tras una denuncia por ingreso no autorizado a una propiedad privada.

Se le describió como la persona que "causaba una alteración y actuaba de manera beligerante", ya que supuestamente se resistió a la autoridad. Asimismo, este hombre de 44 años aceptó el cargo de alteración del orden público, por lo que deberá cumplir con las sanciones que determine la corte. Cabe destacar que el también músico, a lo largo de su vida, ha enfrentado una dura batalla con las adicciones.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, su madre no se ha pronunciado sobre el tema, pero en caso de que lo haga, todos los detalles se darán a conocer en TRIBUNA. Como antecedente, Cher solicitó la tutela de su hijo en 2023 debido a la supuesta dificultad de Elijah para manejar su dinero, atribuida a su consumo frecuente de sustancias ilícitas; sin embargo, de manera abrupta, la propia Cher retiró la petición.

Elijah Blue Allman y Marieangela King

Un poco sobre Elijah Blue Allman

En lo que respecta a sus adicciones, basándose en una entrevista para Entertainment Tonight, el guitarrista del grupo Deadsy comenzó a consumir marihuana y otras drogas a la temprana edad de once años, para luego pasar a la heroína. Según sus propias palabras, en aquel entonces estuvo "al borde de la muerte" y recurría a las drogas presuntamente para calmar el dolor que le provocaban momentos difíciles de su vida.

Su dependencia fue tan grave que una sobredosis lo llevó a terminar en el hospital en junio de 2025. En el ámbito amoroso, se sabe que se casó el 1 de diciembre de 2013 con Marieangela King. Uno de los escándalos familiares más sonados ocurrió cuando King aseguró que Cher había contratado a cuatro sujetos para secuestrar a Allman con la intención de internarlo en un centro de rehabilitación, algo que Cher negó, aclarando que se trataba de un rumor.

