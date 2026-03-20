Tras aparecer en 'Hoy' desfigurada, Galilea Montijo rompe el silencio y confirma arreglito estético

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora jalisciense, Galilea Montijo, durante el más reciente programa en vivo de Hoy, finalmente ha decidido romper el silencio con respecto al escándalo que se hizo hace casi dos semanas, cuando apareció con el rostro desfigurado, según la opinión pública a causa de una cirugía su rostro. Ahora, la artista mexicana ha decidido sincerarse y confirma arreglito estético, pero desmiente consecuencias graves y permanentes.

El pasado lunes 9 de marzo de este 2026, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se abrió el debate de qué es lo qué le pasó en el rostro a la presentadora de Televisa, debido a que para muchos su rostro estaba visiblemente hinchado, tanto que se comenzó a afirmar que se le deformó un poco la cara, volviéndola tendencia una vez más, incluso fue denominada como "la nueva Lyn May", que por una mala praxis, se le deformó el rostro.

Fue la mañana de este viernes 20 de marzo, que la presentadora de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que no se ha hecho una cirugía, sino que se hizo un levantamiento en una de sus cejas, debido a que no estaba bien nivelada, junto a la otra, y que no fue invasivo, pero sí requirió de una manipulación de su rostro precisa: "Hablando de cirugías, esta realidad no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta porque era así, ¿no? Entonces me levantaron, que esta es la cejita".

Ante esto, declaró que su rostro evidentemente los primeros días presentó una ligera hinchazón dado a la reacción de lo que se usó para este detalle, pero que en realidad jamás estuvo así de hinchada como se difundió en las redes sociales, asegurando que su jefa, Andrea Rodríguez Doria, jamás la hubiera dejado aparecer a cuadro de haber estado así: "Pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos. Es más, por menos de esa hinchazón la jefa nos ha regresado, ¿o no? Hasta afónicos".

GALILEA MONTIJO disimulando con maquillaje que lloró toda la noche uD83DuDE2A pic.twitter.com/VoyJqEFTaN — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 10, 2026

De la misma manera, la presentado de La Casa de los Famosos México, declaró que ella puede hacer lo que desee con su rostro, cualquier arreglo, pues cada uno es libre de hacer con su vida y su físico lo que desee, claro que siempre cuidando las normas y si es un procedimiento estético o médico, se acuda con un profesional en la materia: "Por eso, pero a lo que voy es que cada quien, si quieres hacerte un cambiecito, algo que a ti te está molestando, lo que quieras, háztelo. Con profesionales siempre lo decimos. El tema es pues que a veces te toma acomodar".

Finalmente, la actriz de Mujeres Asesinas, destacó que en redes sociales le editaron y le pusieron de más a la foto, pues ella el sábado y el domingo apareció en cámara, y ya se había realizado ese arreglo, y no se veía de esa manera, destacando que sí se hinchó, pero no de esa manera: "Y el lunes en la mañana que llegué, hasta yo dije: 'Ay, güey, como que conforme pasan los minutos me voy inflamando'. Es normal, es una reacción. Es una reacción que me metió, pero uno luego a veces no tiene derecho".

Nuestra Gali nos cuenta que se hizo unos arreglitos en la ceja. pic.twitter.com/gNwHZ61DGh — Programa Hoy (@programa_hoy) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui