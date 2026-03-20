Tras lesión en el tobillo, RM hará cambios en su participación del evento global de BTS

Corea del Sur.- Uno de los momentos más esperados por los fans de la exitosa banda coreana BTS se vivirá este 21 de marzo de 2026, con el evento global y gratuito BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG. Sin embargo, varios miembros del ARMY se preocuparon después de que RM, líder del grupo, sufriera una lesión en el tobillo, lo que generó dudas sobre si su participación en el show se vería comprometida.

El incidente ocurrió durante un ensayo el jueves y requirió que RM fuera trasladado a un hospital, donde los estudios revelaron que el artista padecía esguince del hueso navicular accesorio, junto con rotura parcial de ligamentos, una contusión del astrágalo, inflamación y daño ligamentario. Por tal motivo, se le recomendó limitar sus movimientos durante al menos dos semanas.

¿Qué pasará con el espectáculo?

El concierto en la Plaza Gwanghwamun sufrirá algunos ajustes. De acuerdo con información de BIGHIT MUSIC, RM participará en el espectáculo y hará todo lo posible por compartir este ansiado momento con el fandom. Al mismo tiempo, la empresa dejó claro que la prioridad es la recuperación de Namjoon, para que pueda retomar su vida normal e incluyendo las actividades grupales lo antes posible.

RM

"Por tanto, informamos que la actuación de RM sobre el escenario estará limitada, incluyendo aspectos como la coreografía. Pedimos comprensión a todos los fans y al público que han estado esperando este evento, y lamentamos sinceramente los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Asimismo, los miembros de BTS también se están preparando al máximo para este evento, así que les pedimos su continuo apoyo y cariño", concluyó la empresa.

Los seguidores de la agrupación de K-pop comenzaron a dejarle mensajes de apoyo, mientras que algunos expresaron su angustia, ya que, al tratarse de un comeback que generó gran expectativa, es probable que las coreografías sean complejas. En TRIBUNA estaremos al pendiente del desarrollo del evento, que será transmitido a través de la plataforma de streaming Netflix.

Fuente: Tribuna del Yaqui