¿Perdió la demanda? Cazzu sería obligada a viajar a México para que Inti conviva con Christian Nodal

Ciudad de México.- La reconocida cantante del trap argentino, Cazzu, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, a causa de que se dice que una jueza la obligaría a viajar a México, para que el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, pueda tener una convivencia regular con su hija en común de casi tres años de edad, Inti Nodal Cazzuchelli, ¿acaso la artista perdió la demanda?

Desde hace varios años que Nodal se encuentra en el centro del escándalo entre acusaciones en redes sociales de serle infiel a la intérprete de Nena Trampa con su actual esposa, la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y de ser un deudor alimenticio, así como un padre ausente, con la única hija en común que tienen, mientras que el sonorense afirma contundentemente que pasa hasta un millón de pesos mensuales para la menor.

Este sábado 21 de marzo, a través del programa de Shanik Berman, la abogada mexicana especialista en juicios familiares, Mariana Gutiérrez, aseguró que un juez ya está ordenando un régimen de visita forzoso, que fue promovido por los abogados de Nodal, para que pueda ver a Inti con fechas fijas, afirmando que si Cazzu no puede venir a México, ella tiene que mandarla con un tutor para que la cuida, o que él vaya a verla a Argentina bajo la supervisión de un adulto responsable.

De la misma manera, destacó que también está promoviendo en el que ya está pidiendo que se de un monto fijo de pensión alimenticia para la menor, asegurando que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, sugirió una cantidad bastante grande, en el que cubre todos los gastos de la menor, además de que supuestamente abrió un fideicomiso exclusivo para la menor, para cuando sea mayor de edad disponga de él sin que lo toque la creadora de Con Otra.

Finalmente, destacó que todas estas situaciones ya fueron promovidas de manera legal por parte del equipo de abogados del yerno de Pepe Aguilar, y que ya se mandarán también a los juzgados de Argentina, y que una vez que los responda la intérprete de La Cueva, los jurados mexicano va a fijar todas las medidas para que se comience a cumplir con todos los requerimientos solicitados.

“Juez ordenaría a @cazzuoficial: régimen forzoso de visita de Inti con @_christiannodal , si ella no puede viajar tiene que mandar a la menor con un tutor.”



Co conductora: @Abogadamarianag pic.twitter.com/xxVZp81adX — Shanik Berman (@shanikberman) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui